Astăzi începe Campionatul European de handbal

De astăzi şi pînă pe 27 ianuarie va avea loc, în Norvegia, turneul final al Campionatului European de handbal masculin. Pentru titlul continental vor lupta 16 formaţii, care sînt împărţite în patru grupe - Grupa A: Croaţia, Slovenia, Polonia, Cehia (la Stavanger); Grupa B: Danemarca, Rusia, Norvegia, Muntenegru (la Drammen); Grupa C: Spania, Germania, Ungaria, Belarus (la Bergen); Grupa D: Franţa, Islanda, Slovacia, Suedia (la Trondheim). Astăzi, în prima zi de întreceri, vor intra în arene toate cele 16 echipe. În Grupa A se vor întîlni Slovenia - Cehia (ora 19.15) şi Croaţia - Polonia (21.15), în Grupa B se vor confrunta Rusia - Muntenegru (18.00) şi Danemarca - Norvegia (20.15), în Grupa C se vor juca întîlnirile Germania - Belarus (18.15) şi Spania – Ungaria (20.15), iar în Grupa D se vor întîlni Franţa - Slovacia (19.15) şi Islanda - Suedia (21.15). Primele trei echipe din fiecare grupă vor avansa în faza a doua a competiţiei. Astfel, din Grupa I vor face parte primele trei echipe din Grupele A şi B, iar Grupa a II-a va fi alcătuită din primele trei clasate din Grupele C şi D. În faza a doua a competiţiei formaţiile care s-au întîlnit deja în grupe nu vor mai juca între ele. La finalul fazei a doua a competiţiei primele două clasate din Grupele I şi a II-a vor obţine calificarea în semifinale.