Astăzi începe Cupa României la fotbal, ediţia 2006-2007, faza judeţeană

De astăzi pînă joi, 32 de echipe din judeţul nostru se confruntă într-o nouă ediţie a celei mai populare competiţii fotbalistice din ţară. Astăzi se vor disputa partidele: Fulgerul Chirnogeni - Gloria Albeşti; Unirea Topraisar - Sparta Techirghiol; Aurora 23 August - Farul Tuzla; Viitorul Cobadin - Gloria Băneasa; Prima 02 Agigea - CS Eforie; Perla Basarabi - CSM Medgidia; Victoria Cumpăna - ITC; Cariocas Constanţa - AS Dumbrăveni. Alte şapte meciuri se dispută mîine: Voinţa Săcele - Steaua Cogealac; Viitorul II Cobadin - Dunărea Ostrov; Axiopolis Cernavodă - Viitorul Nisipari; Sportul Tortomanu - General Concrete Cernavodă; Viitorul Vulturu - Carsium Hîrşova; Recolta Negru Vodă - Callatis II Mangalia; Aripile Mihail Kogălniceanu - Ştiinţa Poarta Albă. Ultima partidă din această fază are loc joi: AS Municipal Constanţa - Inter Năvodari. Toate partidele încep la ora 15.00.