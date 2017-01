Astăzi începe lupta pentru tricoul galben în Turul ciclist al Dobrogei !

Concurenţa locală a primului mare tur european (Il Giro), Turul Dobrogei, competiţie reluată în premieră după Revoluţie, pleacă astăzi la drum. Evenimentul, ajuns la ediţia a VIII-a, organizat de Direcţia pentru Sport a Judeţului, Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon şi Clubul Sportiv Ciclism Bilal 2000, sub patronajul Consiliului Judeţean, care l-a şi finanţat cu 30.750 lei, a fost prefaţat aseară cu şedinţa tehnică, la care au participat membrii comitetului de organizare şi reprezentanţii celor 15 echipe înscrise. ”Turul Dobrogei are o însemnătate deosebită, pentru că, să recunoaştem, în ultimul timp, ciclismul nu a prea existat în Constanţa. Iată că tradiţia reînvie în acest an. Aşa cum am făcut cu mai multe sporturi în Constanţa, care au urcat în elita naţională odată cu preluarea echipelor de către autoritatea locală, aşa dorim să fie şi în privinţa ciclismului. Acest tur presupune o desfăşurare semnificativă de forţe, prin care dorim să evităm orice incident. Am stabilit, împreună cu federaţia de specialitate, un regulament specific, prin care urmărim asigurarea măsurilor de siguranţă pentru sportivi şi participanţii la trafic. Cine nu respectă prevederile regulamentului se va elimina singur din competiţie”, a precizat preşedintele comitetului de organizare, Petrică Munteanu. Bunul mers al lucrurilor va fi asigurat de un efectiv de 80 de poliţişti (aproape egal cu numărul concurenţilor), coordonaţi de comisar-şef Cristian Bratu, 40 de jandarmi ai Grupării Mobile, printre organizatori numărîndu-se şi filiala constănţeană a Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi Autostrăzilor. Principala reglementare a regulamentului aplicat este aceea că întîrziaţii faţă de pluton vor fi adunaţi din urmă de un autobuz, ei pierzînd etapa respectivă, dar putînd lua startul a doua zi. ”Mulţumim Consiliului Judeţean Constanţa, acest tur este o binefacere pentru noi, practicanţii sportului cu pedale. Este bine că ne-au întins o mînă după atîta timp şi susţin ciclismul dobrogean. Este ultima competiţie înaintea Campionatelor Naţionale şi Turului României şi sper că va fi tratată cu maximum de seriozitate şi în conformitate cu regulamentul stabilit”, a punctat Vasile Selejan, secretarul general al FRCT. Arbitrul principal va fi Valeriu Andoniu, cel care a şi oferit Elenei Frîncu şi lui Petrică Munteanu cîte o bicicletă-machetă.

Cazarea concurenţilor este gratuită la Hotelurile Flora şi Sport. Cîştigătorii fiecărei etape vor fi premiaţi cu 300 lei - locul I, 200 lei - locul II şi 100 lei - locul III, la fiecare din cele trei categorii: juniori, tineret (sub 23 ani) şi elită (seniori). Liderul clasamentului general va îmbrăca tricoul galben, iar cel mai bun tînăr pe cel alb. Podiumul ierarhiei generale va fi recompensat cu 500, 300, respectiv 200 de lei.

Iată şi programul de astăzi: Prolog 5 km (ora 9.30), pe traseul Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Mamaia - Staţiunea Mamaia - sosire la ultimul sens giratoriu de la Hotel Caraiman (circulaţia va fi închisă pe sensul de mers dinspre Năvodari spre Constanţa, traficul maşinilor în staţiune făcîndu-se în ambele sensuri pe o singură bandă!); Contratimp individual (ora 10.00), pe traseul Hotel Caraiman - sosire Aqua Magic; Etapa I - 80 km (ora 15.30), start festiv Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul 1 Decembrie - Bd-ul 1 Mai - Şoseaua Mangaliei - Vaporaş ieşire Constanţa spre Mangalia (start tehnic), continuare Lazu - Agigea - Eforie Nord - Eforie Sud - Tuzla - Bifurcaţie Costineşti - 23 August - primul sens giratoriu Mangalia - retur Constanţa (circulaţia nu va fi oprită, cicliştii parcurcînd traseul în trafic normal, aşadar mare atenţie!). Premierea cîştigătorilor primei etape se va face la Vaporaş, în jurul orei 19.00.