Astăzi, la Buzău, România - Ucraina, în ultima partidă de calificare la C.E. de tenis de masă

Naţionala feminină de tenis de masă a României, antrenată de constănţeanul Viorel Filimon şi cu două jucătoare constănţene în lot, Eliza Samara şi Iulia Necula, va disputa astăzi, de la ora 17.00, la Buzău, ultima partidă din cadrul grupei preliminare a Campionatului European din luna martie, din Serbia. Adversara este una modestă, Ucraina, iar rezultatul nu mai are nicio importanţă pentru configuraţia clasamentului în grupă, România rămînînd pe locul al treilea chiar dacă învinge, în urma Belarusului şi Ucrainei. “Normal ar fi să cîştigăm, pentru că fetele noastre sînt mai valoroase. Oricum, partida nu are mare importanţă, iar noi vom merge la turneul final de la Belgrad, dar nu vom fi favoriţi”, a declarat selecţionerul Viorel Filimon, campion european acum doi ani la Aarhus cu o echipă din care mai face parte doar rezerva de atunci, Eliza Samara. Rămînînd în lumea tenisului de masă constănţean, vă anunţăm că formaţia LPS Farul Constanţa are, începînd din acest an, un site atrăgător, pe care sînt postate cele mai proaspete ştiri, fotografii, clasamente interne şi internaţionale. Adresa acestui site este www.pingpong-ct.ro.