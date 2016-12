Astăzi, musulmanii sărbătoresc Ramazanul!

Înainte de a se întâlni cu coetnicii turci la ultima cină de Iftar dinaintea Ramazanului ori înainte de a participa la slujba religioasă organizată cu acest prilej, reprezentanţii UDTR au organizat o conferinţă de presă în care au vorbit despre însemnătatea sărbătorii de astăzi. Preşedintele UDTR, Osman Fedbi, a arătat că Luna Ramazan este numită şi luna fericirii şi a iertării şi este cea de-a IX-a lună a anului islamic, fiind considerată de credincioşii musulmani cea mai importantă perioadă a anului. Timp de o lună, de la răsăritul soarelui şi până la apus, musulmanii nu mănâncă şi nici nu beau apă. „În general se caută pacea, echilibrul şi buna înţelegere cu oamenii, indiferent de religie, doar aşa putând obţine mântuirea. Tradiţia islamică spune că în această perioadă porţile iadului se închid şi sunt deschise cele ale raiului“, a declarat Osman Fedbi, care a adăugat că geamiile din Dobrogea au fost deschise în fiecare noapte. Postul s-a încheiat ieri şi de astăzi, timp de trei zile, musulmanii sărbătoresc în familie cu bucate alese. Ultima cină de Iftar s-a anunţat una specială, la care au fost invitaţi să participe ambasadorii Turciei, ai Albaniei şi Pakistanului, dar şi şeful misiunii diplomatice al SUA în România. „Este prima dată când un ambasador al Turciei participă la cina de Iftar la Constanţa. Ne bucurăm de prezenţa lor în rândul musulmanilor“, a spus liderul UDTR. Osman Fedbi a adăugat că cina din acest an a fost organizată la Cobadin, după ce, anul trecut, musulmanii din Cernavodă au fost gazdele. Totodată, ieri au fost distribuite mai multe pachete cu alimente musulmanilor nevoiaşi din judeţele Călăraşi şi Constanţa.

OASPEŢI DE SEAMĂ, IMPRESIONAŢI DE MOSCHEEA „CAROL“ De asemenea, comunitatea musulmană din Constanţa s-a mai bucurat, în ultima zi de post din Luna Ramazan, de prezenţa Însărcinatului cu Afaceri al Misiunii Diplomatice a SUA, ES Duane C. Butcher. Acesta a fost ieri prezent la sediul Muftiatului Cultului Musulman din România, unde s-a întâlnit cu şeful Cultului Musulman, muftiul Iusuf Muurat, după care a vizitat Moscheea „Carol“, situată în Piaţa Ovidiu. „Mă bucur că mă aflu în Constanţa şi că am avut ocazia de a vizita acest loc minunat. Este o locaţie frumoasă, cu o privelişte superbă”, a declarat ES Duane C. Butcher. Acesta a acordat o atenţie deosebită covorului din Moscheea „Carol“, fiind impresionat de vechimea şi dimensiunile lui. În acelaşi timp, muftiul Iusuf Muurat le-a urat sărbători fericite musulmanilor de pretutindeni, adresându-le tradiţionala urare „Ramazan Bayram Kayrli Bolsin“ şi rugându-se pentru binele comunităţii musulmane din România.