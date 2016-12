11:48:12 / 05 Iunie 2015

De parca in alte zile le distribuiti!?

In continuare este mesajul pe care l-am trimis CASCT si astept cu nerabdare raspunsul Buna ziua. In urma cu circa 1 luna, in urma verificarii in baza d-voastra de date, m-am regasit pe lista cardurilor care sunt in posesia casei de asigurari. Urmand instructiunile de pe site-ul CASCT, am completat cererea de eliberare a cardului, pe care am depus-o la biroul d-voastra, insotita de copia dupa actul de identitate, pe data de 15.05.2015. Mi s-a spus ca e foarte bine si ca voi primi cardul prin posta. Dupa 1 saptamana am primit un aviz de la oficiul postal, m-am prezentat si am fost pusa sa completez o declaratie din care sa reiasa ca nu am primit cardul (!). M-am conformat, si de atunci, nu s-a mai intamplat nimic. Ce urmeaza, trebuie sa vin iar la d-voastra sa fac cerere de eliberare card, si sa reluam ciclul? Noroc ca nu m-am imbolnavit in intervalul asta! Astept cu nerabdare raspunsul oficial, Andra Oros