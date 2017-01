Astăzi, o nouă decizie privind majorarea dobînzii de politică monetară a BNR?

Cea de-a treia şedinţă de politică monetară din acest an a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), programată pentru azi, are toate şansele să se termine cu o majorare de 0,5% a ratei dobînzii de politică monetară, la pragul de 9,5%. Analiştii financiar-bancari sînt de părere că majorarea se va produce sigur azi, pentru că BNR continuă procesul de dezinflaţie, însă ei vehiculează cote ale politicii monetare mai mari, la 10% sau chiar 11% pe an. În şedinţele anterioare de politică monetară, Consiliul de Administraţie al BNR a hotărît majorări ale ratei dobînzii de politică monetară care au cumulat 1,5%, la nivelul de 9% pe an. Decizia a fost motivată de necesitatea continuării gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară, prin intermediul operaţiunilor de piaţă şi prin majorarea provizioanelor la creditele în valută destinate debitorilor expuşi riscului valutar. Prognozele sînt împărţite însă în privinţa evoluţiei dobînzii de politică monetară a BNR pînă la sfîrşitul anului. Astfel, unii analişti arată o revenire a dobînzii la pragul de 8,5%, media Asociaţiei Analiştilor Financiar Bancari din România privind dobînda se situează la 9%, iar un nivel mai mare al dobînzii estimează doar senior economistul al ING Bank, Nicolae Alexandru-Chisdeciuc, care spune că rata dobînzii de politică monetară va depăşi 10% la sfîrşitul anului. După primele două luni din acest an, rata inflaţiei s-a situat la 1,57%, în timp ce inflaţia anuală a urcat la aproape 8%. Ţinta de inflaţie a BNR pentru acest an este de 3,8%, +/-1%, iar pentru 2009 de 3,5%, cu acelaşi interval de variaţie.