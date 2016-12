Astăzi: ofertă pentru CFR Marfă!

Grup Feroviar Român este pregătit să depună, astăzi, o ofertă pentru compania CFR Marfă, aflată în proces de privatizare, a declarat, ieri, proprietarul companiei Grup Feroviar Român (GFR), Gruia Stoica. \"Nu am primit nicio informare de la Ministerul Transporturilor, iar vizavi de contestaţia făcută de OmniTRAX pot să spun că, de la început, ne-am asumat toţi programul pe care l-au stabilit consultanţii Ministerului Transporturilor. Noi nu putem să stabilim dacă această contestaţie este corectă sau nu este corectă. Noi ne-am făcut auditul, ne-am făcut due-diligence-ul şi suntem pregătiţi pentru a depune o ofertă mâine (astăzi – n.r.)”, a declarat Gruia Stoica. Acesta a precizat că, pentru moment, nu se gândeşte la investiţii în alte domenii. „Alte domenii, mai puţin în acest moment. Deocamdată, ne concentrăm pe tot ceea ce înseamnă material rulant şi transporturi. Suntem deja în nouă ţări europene. De asemenea, sunt destul de emoţionat în săptămâna aceasta, pentru că depunem mâine, în Bucureşti, o ofertă pentru CFR Marfă, joi, pe 20 (iunie - n.r.), se va da câştigătorul, pe 21 (iunie - n.r.) depunem în Bulgaria şi tot pe 21 (iunie - n .r.) depunem în Croaţia. Este destul de greu”, a subliniat Gruia. Totodată, el a lăsat să se înţeleagă faptul că nu are un plan de restructurare al CFR Marfă şi că, dacă va fi declarat câştigător, face o analiză la nivelul Grupului. \"Noi mai avem încă 9.000 de angajaţi, Bulgaria - 5.000 şi Croaţia 5.000. Se pare că, dacă vom reuşi toate licitaţiile acestea să le câştigăm, vom deveni cel mai mare angajator din Centrul şi Sud - Estul Europei, cu aproximativ 30.000 de angajaţi. După aceea, vom face un due-diligence să vedem ce se va întâmpla, dacă numărul este ok sau nu este ok să funcţionăm ca şi performanţă”, a explicat reprezentantul GFR. Grup Feroviar Român se află pe lista scurtă a investitorilor interesaţi de privatizarea operatorului de stat de transport de marfă pe calea ferată din Bulgaria, BDZ Cargo, iar oferta financiară irevocabilă pentru preluarea acestuia se va depune pe 25 iunie 2013.