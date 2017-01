Astăzi se dă startul Programului „Rabla 2014“

Persoanele fizice interesate să achiziţioneze un autovehicul nou prin Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional („Rabla“) pot merge, începând de astăzi, la dealerii auto şi, ulterior, să-şi caseze maşinile mai vechi de opt ani. Pentru ediţia din acest an a Programului „Rabla” vor fi alocate 20.000 de tichete valorice, din care 17.000 pentru persoane fizice, iar restul - pentru persoane juridice şi instituţii publice. În cazul acestora din urmă, ultimele estimări arată că programul va începe după 20 aprilie. Astfel, cei care vor dori să îşi caseze maşina veche pentru a beneficia de o reducere de 6.500 de lei la achiziţia unui autoturism nou se vor prezenta direct la dealerul auto validat de la care doresc să cumpere şi se vor înscrie, urmând ca apoi să meargă la un colector autorizat pentru casare, la Poliţie pentru radierea autovehiculului şi să revină la dealer pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare. Cetăţenii pot merge la orice colector autorizat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), pentru casarea autovehiculului. După înscrierea la dealer, AFM verifică în maximum cinci zile conformitatea datelor şi confirmă că cetăţeanul respectiv poate beneficia de program, după care acesta din urmă are la dispoziţie 25 de zile pentru a casa şi radia maşina şi a încheia contractul de vânzare-cumpărare pentru autoturismul nou. Dealerul trebuie să emită factura de livrare a autovehiculului nou în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2014, inclusiv. Şi în acest an, pe lângă prima de casare va fi acordat un eco-bonus în valoare de 500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6, achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, respectiv achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid. Cei care vor să îşi caseze vechea maşină, dar nu şi să cumpere o maşină nouă pot ceda dreptul de folosire a primei de casare altcuiva, cu care trebuie să meargă de la început la dealer. Atunci când va fi eliberat tichetul electronic, acesta va fi pe numele celui care cumpără autoturismul.