Astăzi se decide soarta partidei FC Farul - CSM Rm. Sărat

REFUZAŢI DE PAŞCOVICI. Ameninţată cu neprogramarea de către Federaţia Română de Fotbal, din cauza datoriilor uriaşe către Ion Barbu, Paşcovici, Şchiopu, Rastovac şi Rusmir, gruparea de pe litoral are totuşi şanse să susţină meciul cu CSM Rm. Sărat, programat sâmbătă, de la ora 11.00, la Constanţa, în etapa a 31-a Ligii a II-a. Oficialii constănţeni au făcut eforturi mari pentru a obţine o nouă păsuire din partea jucătorilor, cărora le-au propus o reeşalonare a restanţelor financiare. Astfel, chiar dacă în cursul dimineţii părea imposibilă o rezolvare pozitivă a situaţiei, conducătorii grupării de pe litoral au anunţat că au ajuns la o înţelegere cu jucătorii, promiţându-le că vor efectua azi plăţi parţiale. „Am ajuns la un acord şi urmează să-mi fie viraţi în cont 3.000 de euro. Nu-mi doresc ca Farul să nu fie programată şi să se ajungă la desfiinţarea echipei. Există promisiunea că, până la sfârşitul sezonului, îmi voi primi toţi banii”, a spus Şchiopu. „Am acceptat o reeşalonare pentru ca Farul să fie programată. Conform înţelegerii, trebuie să-mi fie virată în cont o primă tranşă de 2.000 de euro”, a adăugat Ion Barbu. „Nu am primit nimic din partea federaţiei, astfel că programarea partidei rămâne în vigoare. Ar mai putea interveni vreo schimbare vineri dimineaţă, dar este puţin probabil”, a explicat directorul de organizare al FC Farul, Constantin Stamate. „Cred că vom juca”, a adăugat vicepreşedintele clubului constănţean, Robert Avramescu. Incertitudinea este dată însă de refuzul lui Cosmin Paşcovici, care nu a acceptat propunerea conducerii clubului constănţean. „Nu-mi doresc să se ajungă la neprogramare, dar vreau să mi se plătească toţi banii, 9.200 de euro. Nu am cerut nimic în plus, doar ceea ce mi se cuvine. Când mi-am solicitat drepturile, mi s-a spus să-mi depun memoriul şi, dacă voi câştiga, mi se vor achita restanţele. Aştept să-mi iau banii”, a spus Paşcovici. Situaţia se va clarifica abia azi, în jurul prânzului, când federaţia va anunţa oficial dacă meciul se va juca.

REVINE CRISTOCEA. Pentru meciul de sâmbătă, antrenorii Farului, Dennis Şerban şi Gheorghe Butoiu, nu se vor putea baza pe Vlas şi Buzea, ambii suspendaţi, şi Ninu, accidentat. Eliminat în partida cu Dunărea Galaţi, din etapa a 29-a, Buzea a primit trei etape de suspendare şi o amendă de 2.500 de lei, în timp ce Vlas va sta tot trei etape, dar va achita doar 2.000 de lei. În schimb, în formaţia de pe litoral va reveni Cristocea, care şi-a ispăşit etapa de suspendare. „Din câte ştiu eu, sunt şanse să jucăm. Jucătorii s-au antrenat şi sunt pregătiţi să intre pe teren”, a spus Butoiu.