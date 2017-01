Astăzi se deschide „Danube Summit”!

Deschiderea oficială a lucrărilor „Danube Summit” are loc astăzi, la sediul Companiei Naţionale „Administraţiei Porturilor Maritime” (CN APM) Constanţa. Biroul de presă al APM a transmis că, la eveniment vor participa ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanţa, reprezentanţi ai APM, EWP Communications Ltd din Marea Britanie. „Danube Summit” se va desfăşura în perioada 4 - 6 iunie, la terminalul de croaziere al Portului Constanţa şi va avea ca participanţi 340 de delegaţi din 18 ţări. Alături de reprezentanţii companiilor de transport din întreaga Europă, vor veni oficiali din ministerele transporturilor din Austria, Croaţia, Ungaria, Serbia şi Olanda. Porturile Rotterdam, Viena, Belgrad, Pancevo, precum şi cele din Ucraina şi Bulgaria vor avea şi ele delegaţii la „Danube Summit”. Şi cele mai importante asociaţii europene vor fi prezente, iar Medcruise, ESPO - Organizaţia Europeană a Porturilor Maritime, EFIP - Federaţia Europeană a Porturilor Fluviale etc., precum şi specialişti de la universităţile din Olanda şi Serbia s-au arătat interesaţi de temele de discuţie de la „Danube Summit”. Jonathan Scheele, directorul pentru Logistică şi Transporturi în cadrul Direcţiei Generale pentru Transport şi Energie a Comisiei Europene va prezenta strategiile şi acţiunile necesare pentru promovarea transportului pe Dunăre