Astăzi se reia Liga a III-a la fotbal

Astăzi, de la ora 18.00, va avea loc prima etapă din Liga a III-a la fotbal, ediţia 2008-2009. Formaţiile constănţene, şapte la număr, au fost repartizate în seria a doua, alături de echipe din Bucureşti, Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi. Este o serie foarte puternică, în care se vor bate la promovare, probabil, echipele satelit ale Stelei, Rapidului şi Oţelului, Rocar plus cele două retrogradate care au ajuns în această serie, Inter Gaz şi CF Brăila. Aşteptăm ca şi măcar una dintre formaţiile dobrogene să lupte pentru accederea în Liga a II-a, aceasta putînd fi CSO Ovidiu. Dintre cele şapte echipe din judeţ, cinci vor juca pe teren propriu în prima etapă. În Constanţa are loc un singur meci, Farul II - Viitorul Însurăţei, pe Stadionul “Portul”. Programul primei etape: CS Năvodari - Portul Constanţa; CS Orăşenesc Ovidiu - Oţelul II Galaţi; CS Eforie - Unirea Slobozia; Callatis Mangalia - CF Brăila; FC Farul II Constanţa - Viitorul Însurăţei; Dunărea Călăraşi - CSM Medgidia; Inter Gaz Bucureşti - Rocar Bucureşti; Rapid II Bucureşti - Politehnica Galaţi; Meciul Săgeata Stejaru - Steaua II Bucureşti are loc sîmbătă, de la ora 18.00, la Stejaru.