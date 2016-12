Astăzi se stabilesc meciurile din 16-imi

Astăzi, de la ora 12.00, sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului va găzdui tragerea la sorți a 16-imilor Cupei României. În urne se vor afla cele 18 câștigătoare ale partidelor din turul al 5-lea și cele 14 cluburi din Liga 1. Printre cele 32 de formații se numără și cele două echipe ale clubului FC Viitorul, singurele din Dobrogea care au ajuns până aici, de altfel.

Performerele competiției, cel puțin până acum, sunt echipele din Liga a IV-a care s-au calificat în 16-imi: Unirea Brînceni (județul Teleorman), Ripensia Timișoara şi ASA Tîrgu Mureș II. Celelalte formații care se vor afla în urnele tragerii la sorți de astăzi sunt toate din eșalonul secund: FC Academica Clinceni, Dacia Unirea Brăila, Sport Club Bacău, Rapid CFR Suceava, CS Balotești, ACS Berceni, Bucovina Pojorîta (toate din Seria I), UTA Bătrâna Doamnă Arad, CSM Rîmnicu Vîlcea, FCM Baia Mare, Universitatea Cluj, CS Mioveni, Unirea Tărlungeni, FC Brașov (toate din Seria a II-a). De remarcat faptul că patru dintre cele şase echipe care au retrogradat în vară din Liga 1 au fost eliminate în turul 5 al competiţiei: Rapid București (învinsă de Berceni), Oțelul Galați (învinsă de Brăila), Gaz Metan Mediaș (învinsă de Vîlcea) și Ceahlăul Piatra Neamț (învinsă de Suceava). Așadar, FC Viitorul II Constanța este singura echipă din Liga a 3-a care mai joacă în Cupa României!

Federația Română de Fotbal a anunțat că formațiile din Liga 1 au fost împărțite în două urne. În Urna A au fost incluse primele șase clasate la finalul sezonului trecut: FC Steaua București, ASA Târgu Mureș, CFR Cluj, Astra Giurgiu, CS Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești. Din Urna B fac parte Dinamo București, FC Botoșani, Pandurii Tîrgu Jiu, CSMS Iași, FC Viitorul Constanța, Concordia Chiajna, FC Voluntari și ACS Poli Timișoara. Mai întâi, echipele din Urna A vor fi împerecheate cu șase formații din Urna C, în care sunt introduse cele 18 cluburi din ligi inferioare. Urmează stabilirea adversarelor din Urna C pentru cele opt echipe din Urna B, iar cele patru formații rămase în Urna C vor fi împerecheate între ele.