Astăzi, votul la moţiunea privind taxa auto

Deputaţii au încercat ieri să dezbată moţiunea simplă \"Anulaţi taxa de primă înmatriculare\", semnată de 70 de parlamentari democrat-liberali, document prin care se urmăreşte anularea taxei şi restituirea banilor către cetăţeni, fără ca aceştia să apeleze la procese în instanţe. Semnatarii moţiunii arată, în preambulul textului, că au iniţiat acest demers ca urmare a impactului social generat de această \"exorbitantă taxă de primă înmatriculare\" şi de riscul ca România să piardă în faţa Curţii Europene de Justiţie din cauza caracterului ilegal, discriminatoriu şi neeuropean al respectivei taxe. Ei enumeră, printre motivele depunerii documentului, faptul că introducerea acestei taxe speciale contravine Tratatului Comunităţii Europene. Totodată, semnatarii consideră că modificările anunţate de Guvern nu reprezintă decît \"o găselniţă\". În opinia lor, \"taxa auto este expresia modului ineficient în care Guvernul Tăriceanu II cheltuieşte banul public, al risipei şi lipsei de coerenţă economică în consumul resurselor României. Taxa auto este picătura care a umplut paharul tuturor scumpirilor la gaze, pîine, lapte, ulei, întreţinere şi transport, al creditelor care se scumpesc din cauza inflaţiei în creştere\". Ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat că moţiunea simplă este \"contradictorie şi lipsită de consistenţă şi moralitate politică\", el solicitînd deputaţilor să voteze împotriva acesteia. El a arătat că taxa la care se referă moţiunea a fost iniţiată de ministrul PD al Mediului, Sulfina Barbu, şi a fost susţinută în Parlament chiar de către semnatarii moţiunii. Vosganian a arătat, totodată, că taxa a fost adoptată printr-o lege votată în Parlament, iar actul normativ a fost promulgat de preşedintele Băsescu, care, la momentul respectiv, nu a avut nicio obiecţie faţă de conţinutul acestuia. Ministrul a arătat că taxa există şi în alte state membre UE, unde este mai ridicată decît în România, şi a arătat că aceasta şi-a arătat deja avantajele în sensul reducerii numărului de maşini vechi şi al întineririi parcului auto din România. Deputatul PRM Ioan Aurel Rus a declarat \"taxa aşa-zis de primă înmatriculare pare la prima impresie ecologică, dar are un caracter fiscal. Această taxă dă măsura incapacităţii Guvernului pentru că răspunde la întrebarea: ‘De unde să mai stoarcem bani?’\". De aceea, PRM a anunţat că va vota în favoarea moţiunii simple privind eliminarea taxei cu pricina. El a mai arătat că taxa îi are ca \"părinţi\" pe preşedintele PD, Emil Boc, şi pe fostul ministru Sulfina Barbu, în timp ce naşul acesteia este preşedintele Băsescu. Deputatul PD-L Ioan Oltean a încercat să dreagă busuiocul recunoscînd că democraţii au greşit că, fiind la guvernare, au fost de acord cu taxa de primă înmatriculare, dar că \"numai boul este consecvent în greşeală\". PC a anunţat că nu va vota moţiunea simplă. Deputatul Bogdan Pascu i-a invitat pe parlamentarii democrat-liberali să susţină proiectul de lege conservator care propune eliminarea taxei şi returnarea banilor către cei care au plătit această taxă pînă acum. El a mai spus că adoptarea proiectului PC are un impact imediat, spre deosebire de această moţiune. Dezbaterile asupra moţiunii simple depuse de PD-L privind taxa auto au fost suspendate, urmînd să fie reluate în această dimineaţă, cînd moţiunea va fi votată.