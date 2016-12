Așteaptă de mulți ani să-şi obțină terenurile. Autoritățile le stau în cale

Pentru moștenitorul unei persoane considerate prea bogată de mai-marii statului din perioada comunistă, recuperarea bunurilor confiscate în timpul procesului de colectivizare de dinainte de 1989 pare o luptă fără speranță. Întâlnim la tot pasul oameni care se chinuie de peste 20 de ani să intre în posesia terenurilor la care au dreptul. De cele mai multe ori, toate procedurile de recuperare a bunurilor se împotmolesc în birocrația hrănită de legile vechi și prost aplicate de autorități, care ori nu știu ce au de făcut, ori nu vor să își ducă îndatoririle la bun sfârșit. Într-o situație asemănătoare se află 14 persoane care au de recuperat în total 12,5 hectare de teren din comuna Deleni.

RETROCEDARE CU NEREGULI (?) Încercările lor de a intra în posesia pământului datează de foarte mulți ani. Cu toate acestea, spun ei, autoritățile tergiversează întregul proces. „În 2012 a fost emisă o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, prin care Primăria este obligată să ne aloce terenul la care avem dreptul. De atunci tot cerem să intrăm în posesia terenului, dar cei de la Primărie fac tot posibilul să ne tragă pe sfoară. Se folosesc de tot felul de scuze, numai ca să nu ne dea terenul”, a spus Daniela Chiriac, unul dintre moștenitorii care așteaptă să intre în posesia terenului. Ea ne-a explicat că abia în 2015, după trei ani de la emiterea hotărârii judecătorești, Primăria a făcut primele demersuri pentru alocarea terenului. Numai că în acest proces au existat mai multe nereguli care i-au împiedicat pe proprietarii de drept să valorifice terenul care li se cuvine. „Când am încercat să vindem pământul, am constatat că o parte din parcela noastră se suprapunea peste o bucată din terenul altcuiva. Cu alte cuvinte, planul a fost făcut prost, iar noi nu am putut vinde pământul”, a precizat Chiriac. După ce moștenitorii în cauză au sesizat Primăria cu privire la acest lucru, procesul-verbal cu numărul 3481/2 din 28 octombrie 2015 a fost anulat. Ulterior, a fost întocmit un alt plan parcelar și a fost redactat un alt proces-verbal, prin care moștenitorilor li se aloca un teren în altă parte. Concret, prin acest document, greșeala din primul proces-verbal a fost corectată. Actul mai trebuia semnat de toți moștenitorii și de reprezentanții administrației locale, iar Primăria trebuia să facă demersuri pentru eliberarea titlului de proprietate.

S-A SCHIMBAT MODIFICAREA! Nu se știe din ce motive reprezentanții Primăriei au propus o altă (a treia) amplasare a terenului, ceea ce ar fi dus la reluarea tuturor procedurilor. „În 30 martie, au vrut să schimbe din nou planul parcelar, fără niciun motiv. Ne-am opus vehement, pentru că ne-am gândit că vor face așa de fiecare dată. Până la urmă, au acceptat să ne acorde terenul stabilit în al doilea plan parcelar”, a mai declarat Daniela Chiriac. Într-un final, oamenii au semnat cel de-al doilea proces-verbal, care a fost înregistrat de Primărie cu numărul 3481/2 din 30 martie 2016. Asta nu înseamnă că oamenii au și intrat în posesia terenului. Primăria trebuie să facă demersuri la Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), pentru eliberarea titlului de proprietate. Conform legii, acest ultim document trebuie emis în maximum 30 de zile. Totuși, nu se știe dacă acest termen va fi respectat.

„O MICĂ PROBLEMĂ” Contactat de reporterii „Telegraf”, primarul din Deleni, Marian Dan, a spus că a fost doar o mică problemă care s-a rezolvat. „Acum se lucrează la dosarul care urmează să fie trimis la OCPI. Nu știu să vă spun cât va dura. În cursul acestei luni vom trimite documentele. A fost o mică problemă, dar s-a rezolvat. Intențiile noastre au fost cele mai bune”, a declarat primarul. Dacă edilul se va ține de cuvânt rămâne de văzut. Cert este că cei 14 moștenitori cred în continuare că nu își vor primi terenurile prea curând.

