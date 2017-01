Astenia de primăvară

La sosirea primăverii, peste 60% dintre români suferă de o deficienţă de vitamine care induce o stare de oboseală fizică şi psihică, de letargie însoţită uneori de indispoziţie, iritabilitate şi chiar depresie uşoară. “După anotimpul rece, în care organismul a fost privat de vitamine, trecerea bruscă de la o temperatură la alta, consumă puţin cîte puţin rezervele de energie ale organismului. Mai mult decît atît, primăvara ziua este mai lungă, acest lucru ducînd la o dereglare a somnului. Starea de oboseală, letargia, uşoara depresie sînt, de fapt, semnele unei astenii de primăvară”, a declarat dr. Florian Stoian, medic internist în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Simptomele asteniei sînt accentuate de fumat, consumul de alcool, cafea şi zahăr. Medicii spun că, pentru a fi metabolizat, zahărul necesită multe vitamine, în special vitamina C, iar acest lucru duce la slăbirea sistemului imunitar. “Nu există medicamente care să trateze astenia. Cei care au astenie trebuie să se odihnească mai mult, să se plimbe prin aer liber şi mai ales să consume multe fructe şi legume”, a declarat dr. Stoian. Specialiştii spun că astenia durează două sau trei săptămîni şi trece de la sine, fără a lăsa semne. Totuşi, există şi cîteva tratamente naturiste care ajută la fortifierea organismului şi care, implicit, combat astenia. Astfel, tijele şi frunzele de păpădie sînt cel mai puternic detoxifiant al primăverii. Acestea ajută la eliminarea toxinelor din organism, acţionînd mai ales la nivelul ficatului şi al colonului. Se recomandă ca, timp de şapte zile, să se consume tijele şi frunzele de păpădie sub formă de salată. Tinctura de rozmarin are un efect tonic nervos şi cardiac puternic, fiind indicată mai ales persoanelor hipotensive, cu predispoziţie spre melancolie sau depresie. Măceşele sînt considerate cel mai puternic vitaminizant C din flora noastră. Sînt un remediu bun atît în astenie, cît şi în cazul oboselilor cronice, a unui apetit alimentar inconstant şi scăderii imunităţii. Polenul este un medicament-aliment indicat aproape în toate afecţiunile, însă nu poate fi consumat decît de persoanele care nu au alergie. Cadrele medicale spun că toţi cei care constată că puterea de concentrare a scăzut, că nu mai au poftă de muncă şi nici putere, că sînt mai tot timpul nervoşi sau trişti să se prezinte la un specialist pentru a fi siguri că diagnosticul corect este astenie. De asemenea, cadrele medicale sînt de părere că nu este bine ca un pacient să ia vitamine “după ureche” deoarece unele dintre acestea nu fac decît să deregleze metabolismul şi pot apărea efecte secundare.