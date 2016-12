Astenia de primăvară „bate” la uşă

Astenia de primavară “bate” la uşă, deşi iarna pare să nu se dea plecată. Specialiştii ne sfătuiesc să gândim pozitiv, în primul rând, pentru că avem mare nevoie de asta. Anotimpul rece a indus, pentru multe persoane, o stare psihică negativă, din cauza luminii reduse, a alimentaţiei necorespunzătoare, organismul fiind astfel hrănit fără vitaminele şi mineralele necesare. Simptomele asteniei de primăvară, apatia şi lipsa de vlagă, de chef, sunt de fapt un semnal că organismul are nevoie de hrana nouă, proaspătă, bogată în nutrienţi. Medicii spun că laptele şi produsele lactate asigură necesarul de calciu, iar vitaminele şi mineralele se pot procura din fructele şi legumele crude, sub formă de salată sau sucuri. Specialiştii recomandă verdeţurile, urzicile, ştevia, spanacul etc., ele având în compoziţie mai ales fier, de care organismul are mare nevoie. Importante pentru alungarea stărilor de “rău” sunt plimbările în aer liber, practicarea unui sport sau lucrul în grădină. Nu trebuie neglijat nici somnul. Pentru un organism sănătos sunt recomandate opt ore de somn.