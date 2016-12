Aşteptarea premiilor Oscar se apropie de sfârşit!

Cel mai bogat week-end cinematografic se încheie în noaptea de duminică spre luni cu decernarea premiilor Oscar. Pe rând s-au decernat vineri seară premiile Cesar, urmând apoi premiile dedicate cinematografiei independente americane şi umilitoarele Zmeure de Aur pentru cele mai proaste producţii şi prestaţii artistice. Însă toţi ochii sunt aţintiţi asupra ceremoniei Oscar, care încheie sezonul de premii. Oscarurile sunt de departe cele mai cunoscute premii, dar nu şi cele unanim recunoscute pentru valoare.

RECOMPENSĂ PENTRU MEDIOCRITATE Ethan Hawke a catalogat premiile Oscar drept „false şi destructive” precizând că nu fac decât să recompenseze mediocritatea şi totul cu doar câteva zile înainte de mult-aşteptata ceremonie a decernării acestor premii. Nominalizat de două ori al premiului Oscar, fără să câştige niciodată, în 2001 cu filmul „Training Day”, respectiv în 2004 pentru „Before Sunset”, Ethan Hawke ar putea fi bănuit că „nu ajunge la struguri”, însă el susţine că decernările de premii, nu doar Oscarurile în particular, afectează industria cinematografică pentru că încurajează o cultură competiţională brutală. Însă, în ceea ce priveşte premiile Oscar, este convins că acestea nu au mare valoare pentru că au fost câştigate de-a lungul anilor de numeroase filme proaste şi de actori mediocri. „Totul în această ţară este transformat într-o competiţie... Este evident cine are de câştigat şi cine are de pierdut din aceasta. De asta anunţă mereu şi încasările pe care le obţin filmele. Este modul lor de a spune acest film este cel mai bun (...) În plus, sunt atât de multe filme banale, uşor de uitat, care au luat premiul Oscar şi atât de mulţi actori mediocri care au câte o statuetă deasupra şemineului”, a comentat actorul într-un interviu.

MAŞINĂ DE PROMOVARE Ethan Hawke are şi el o parte de dreptate. Studiourile cinematografice ale căror producţii au fost nominalizate anul acesta la Oscar la categoria Cel mai bun film, au câştigat împreună două miliarde de dolari din vânzările de bilete, fiind printre cele mai vizionate filme din anul 2012. Şase din cele nouă filme intrate în cursa pentru Oscar la categoria Cel mai bun film, printre care şi favoritele „Argo” şi „Lincoln” au realizat încasări de cel puţin 100 de milioane de dolari fiecare în cinematografele din SUA şi Canada. În urmă cu un an un singur film dintre cele nominalizate la Oscar, drama „The Help / Culoarea sentimentelor” reuşea să atingă plafonul de 100 de milioane de dolari al încasărilor, conform site-ului Box Office Mojo. Filmul câştigător al premiului Oscar, „L`Artiste / Artistul”, un film mut, alb-negru, a obţinut doar 45 de milioane de dolari pe piaţa nord-americană. În plus, încasările globale realizate de cele nouă filme nominalizate anul trecut au atins doar 1,2 miliarde de dolari, chiar şi după publicitatea de care s-au bucurat cu ocazia participării la Oscar.

Popularitatea filmelor din acest an demonstrează abilitatea studiourilor de a realiza filme mai bune, cu bugete mai mici, conform lui Adam Fogelson, preşedintele studiourilor Universal Pictures. În urmă cu câţiva ani, a mai precizat el, un film aşa cum este „Les Miserables”, cu numeroşi actori de primă mână, ar fi costat atât de mult încât nu ar fi primit nici măcar undă verde din partea producătorilor pentru a fi realizat. Studiourile Universal au menţinut bugetul acestui musical la 60 de milioane de dolari printr-un proces judicios de control al cheltuielilor şi prin impunerea unor plafoane salariale mai scăzute pentru actori. Hollywood-ul speră că popularitatea acestor filme va atrage mai mulţi telespectatori pentru ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Anul trecut, audienţa a fost de 39 de milioane de telespectatori, destul de scăzută în comparaţie, spre exemplu, cu anul 1998, când 55 de milioane de oameni au urmărit filmul „Titanic” câştigând mai tot ce se putea câştiga în seara de Oscar.

Categoria cel mai bun film reprezintă în acest an o vitrină a diversităţii tuturor filmelor care în 2012 au realizat încasări de 10,8 miliarde de dolari în SUA şi Canada, conform lui Chris Aronson, preşedintele departamentului de distribuţie al studiourilor 20th Century Fox. „Les Miserables” şi „Django Unchained / Django dezlănţuit” sunt două producţii aflate la polurile opuse ale acestui spectru. „Este o piaţă foarte echilibrată unde se găseşte câte ceva pentru fiecare, iar acesta este motivul pentru care industria cinematografică americană este foarte sănătoasă”, a mai adăugat acesta.