Asteroid aproape de Terra

La doar câteva zile după ce asteroidul 2013 EC, de circa zece metri, s-a apropiat de Terra la 370.000 de kilometri, pe 4 martie, un nou corp ceresc identificat de astronomi ca 2013 ET, de circa 100 de metri, se va apropia la o distanţă de 960.000 de kilometri, sâmbătă. Când asteroidul 2013 ET va trece pe lângă Terra, se va afla la o distanţă mai mult decât dublă faţă de cea dintre Pământ şi Lună şi, prin urmare, nu va putea fi văzut de astronomii amatori. Proiectul Virtual Telescope din Italia, condus de astrofizicianul Gianluca Masi, va transmite live, pe internet, pe site-ul www.astrowebtv.org, apropierea asteroidului, văzută prin telescop, începând de vineri, 8 martie, de la ora 21, ora României. Cercetătorii estimează că nu există niciun pericol ca asteroidul 2013 ET să lovească Pământul.

Astronomii estimează că numărul rocilor spaţiale care trec pe lângă Terra este de peste un milion, însă doar 9.700 au fost descoperite până în prezent. Obiecte nedetectate pot lovi Terra fără avertizare, precum cel care a căzut în Rusia, în luna februarie. Asteroidul de 17 metri a explodat în atmosfera Pământului, înainte ca astronomii să ştie că obiectul există.