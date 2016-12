Astra - Dinamo, cel mai interesant meci al ultime etape din tur

Ultima etapă a turului Ligii 1 la fotbal, sezonul 2014-2015, programează sâmbătă, la Giurgiu, un duel extrem de interesant între echipa locală Astra și Dinamo București. De asemenea, confruntarea de duminică seară, de la Cluj Napoca, dintre CFR și CS Universitatea Craiova se anunță una atractivă.

Programul meciurilor din etapa a 17-a - sâmbătă, ora 15.30: Ceahlăul Piatra Neamţ - U. Cluj (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - Rapid Bucureşti (Look TV), ora 20.30: Astra Giurgiu - Dinamo Bucureşti (Look TV); duminică, ora 15.30: Oţelul Galaţi - ASA Tg. Mureş (Look TV), ora 18.00: Steaua Bucureşti - CSMS Iaşi (Look Plus și Dolce Sport 1), ora 20.30: CFR Cluj - CS U. Craiova (Look TV); luni, ora 20.30: Petrolul Ploiești - Concordia Chiajna (Look TV). Vineri seară, după închiderea ediției, s-au disputat primele două partide ale rundei, Gaz Metan Mediaş - FC Braşov și FC Viitorul - FC Botoşani.

Clasament: 1. STEAUA 40p (golaveraj: 35-8), 2. CFR 33p (27-10), 3. Petrolul 32p (27-9), 4. CS U. Craiova 28p (22-20), 5. Astra 27p (24-12), 6. ASA 27p (19-11), 7. Dinamo 26p (26-20), 8. FC Botoșani 24p (20-22), 9. FC Viitorul 21p (22-21), 10. FC Brașov 19p (19-26), 11. Concordia 16p (15-23), 12. Pandurii 15p (18-24), 13. U. Cluj 15p (15-21), 14. Gaz Metan 15p (16-23), 15. Ceahlăul 14p (14-26), 16. CSMS Iași 12p (14-27), 17. Oțelul 12p (7-22), 18. Rapid 11p (7-22).