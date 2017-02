Astra - Viitorul, capul de afiș al etapei a 24-a din Liga 1

Liderul Ligii 1, FC Viitorul, va întâlni duminică seară, de la ora 20.00, la Giurgiu, pe Astra, campioana en titre, în etapa a 24-a, un duel extrem de important în economia luptei pentru titlu în acest sezon. Pentru partida de duminică, jucătorii Viitorului își doresc să mențină seria pozitivă, mai ales că Astra a jucat și joi seară, în 16-imile de finală din UEFA Europa League, iar acest lucru poate constitui un avantaj pentru formația constănțeană.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, așteaptă din partea elevilor săi o evoluție cât mai bună pe parcursul întregului meci, care se anunță unul dificil: „Întâlnim un adversar foarte experimentat, omogen, o echipă inteligentă, care știe să joace fotbal. Noi suntem într-un moment foarte bun. Trebuie să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Sper ca noi să jucăm bine toate cele nouăzeci de minute. Trebuie să dovedești că ești bun, puternic. Noi nu avem presiune. De acum încolo, numai de noi depindem. Acesta este lucrul cel mai important pe care l-am câștigat. Ești pe primul loc atunci când joci bine”.

„Este un meci foarte important. Dacă vom câştiga, facem un pas foarte bun. Noi mergem să ne facem jocul nostru şi să ne jucăm şansa, pentru a lua punct sau puncte. Am demonstrat că oricărui adversar îi este greu să joace împotriva noastră”, a declarat Cristi Ganea, fundaşul stânga al Viitorului.

„Astra este o echipă bună, experimentată. Va fi un meci greu, în care sperăm să continuăm seria evoluțiilor bune. Chiar dacă a plecat Alibec, Astra are și alți jucători valoroși”, a punctat fundașul central Kevin Boli.

ETAPA A 24-A ÎNCEPE VINERI

Programul partidelor - vineri, 17 februarie, ora 20.00: CFR Cluj - ASA Tg. Mureș; sâmbătă, 18 februarie, ora 14.00: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș, ora 20.00: CS Universitatea Craiova - FC Steaua Bucureşti; duminică, 19 februarie, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna, ora 20.00: Astra Giurgiu - FC VIITORUL; luni, 20 februarie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - CSM Poli Iași, ora 20.00: FC Dinamo București - FC Botoșani. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 48p (golaveraj: 34-20), 2. FC Steaua 42p (30-19), 3. Craiova 40p (33-22), 4. Gaz Metan 38p (35-24), 5. CFR 34p (37-22), 6. Dinamo 32p (35-32), 7. Astra 32p (22-25), 8. Botoşani 29p (27-26), 9. Iaşi 26p (23-24), 10. Voluntari 26p (29-36), 11. Concordia 21p (14-28), 12. Pandurii 19p (23-36), 13. ASA 10p (19-34), 14. ACS Poli 10p (22-35). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis ca echipa Gaz Metan Mediaş să primească înapoi cele trei puncte cu care fusese penalizată de către Comisia de Disciplină a FRF.