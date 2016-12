Astra a câştigat Cupa României

08:10:34 / 24 Mai 2014

Trezirea la realitate!

Impinsa de la spate de o presa excesiv laudativa,uneori obiedienta,s-a incercat si pentru unii chiar s-a reusit inducerea ca Steaua este de departe cea mai buna echipa din tara. Numai ca ajutata in multe meciuri de arbitri Steaua a castigat campionatul fara sa se impuna autoritar si in fata primelor echipe. La Vaslui a castigat cu 1-0 prin eliminarea a 3 jucatori,dar acasa a pierdut! In Ghencea a scos chinuit un 1-1 cu cel mai modest Dinamo din intreaga sa istorie de peste 60 ani. Cu Astra are o victorie,3-1 discutabila prin neeliminarea lui Pintilii si Kapetanos,iar cu Petrolul nu a mai castigat in ultimele 3 confruntari. Nu mai vorbesc de meciuri prietenesti sau "omenesti" cu 4-5 echipe. In L.C. tot iese mereu pe locul 4 in grupa si detine recordul Ligii cu 24 meciuri fara victorie!!! Desi jucatorii ei au fost mult laudati-apreciati de presa,vedem ca Rusescu este prin Spania/Portugalia doar moneda de schimb/imprumut,Chiriches trecut pe lista de transferari iar Bourceanu inca este rezerva la Trabzonspor. Sa vedem cati dintre actualii jucatori vor avea oferte,ce sume,in ce campionate si ce vor reusi acolo,sa nu cumva sa aibe,cel mult,soarta celor de mai sus. Intr-un campionat ca cel de acum 3-4 ani, cu Timisoara,Vaslui,Rapid,Dinamo ori CFR in competitie egala nu m-ar fi mirat ca Steaua sa fi terminat mai jos de podium. Asa ca indemn la trezirea la realitate. Nu pot incheia fara sa mentionez comentariul tendentios pro Steaua al celor de la PROTV si mai ales ajutorul bagatorului in seama Coltescu,care a determinat eliminarea lui Alibec total aiurea,probabil credea ca este tot in meciul din toamna de la Vaslui