Astra a dat lovitura la Piteşti

05:45:03 / 30 Noiembrie 2015

Interminabile comentarii

Felicitari redactiei care a iesit din cursul comentariilor! Citesc cade fapt Astra a castigat si nu FCSB a pierdut asa cum am vazut aseara la posturile TV. Atatea dileme,atata uimire ca FCSB este in afara podiumului. Si ce usor s-a trecut peste cele doua lovituri de 11m neacordate Astrei si neeliminarea lui Papp in comparatie cu uraganul din tur impotriva lui Coltescu. Iar in final nu pot decat sa-l felicit pe Radoi pentru coerentul interviu de la finalul meciului cu exceptia afirmatiei ca in tur FCSB a castigat la Giurgiu cu 3-2