Astra a remizat în duelul cu Pandurii

Capul de afiș al etapei a 23-a din Liga 1 la fotbal s-a disputat sâmbătă seară, la Drobeta Turnu Severin, între Pandurii Tg. Jiu și Astra Giurgiu. Fără antrenorul Marius Șumudică pe bancă, din cauza unor probleme medicale, liderul a smuls un punct în confruntarea cu trupa pregătită de Edi Iordănescu, aflat în tribună, fiind suspendat. În celălalt meci jucat sâmbătă, CSMS Iași a obținut trei puncte importante în lupta pentru poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off, învingând pe CS Universitatea Craiova.

Rezultate - vineri seară: FC Botoşani - Concordia Chiajna 5-1 (Ngadeu 13, Vaşvari 21, Martinus 30, 75, Ivanovici 90+1 / M. Cristescu 85); sâmbătă: CSMS Iaşi - CS U. Craiova 1-0 (M. Ciucă 55), Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu 1-1 (Săpunaru 18 / Boldrin 83). Duminică sunt programate partidele Petrolul Ploieşti - ASA Tg. Mureş (ora 18.00) și CFR Cluj - Dinamo București (ora 20.30), iar luni vor avea loc întâlnirile FC Voluntari - FC Viitorul (ora 18.00) și FC Steaua București - ACS Poli Timişoara (ora 20.30). Meciurile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida CFR Cluj - Dinamo București, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 46p (golaveraj: 38-26), 2. FC VIITORUL 40p (42-22), 3. Dinamo 40p (29-22), 4. Pandurii 40p (30-24), 5. FC Steaua 37p (28-20), 6. ASA 32p (25-19), 7. Iași 32p (18-22), 8. Craiova 27p (23-25), 9. Botoșani 26p (30-32), 10. CFR* 23p (26-22), 11. Poli 21p (20-29), 12. Concordia 17p (21-38), 13. Voluntari 15p (19-36), 14. Petrolul* 8p (16-28). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.