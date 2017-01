Astra Giurgiu, a 24-a echipă care câștigă titlul în România

După remiza înregistrată duminică seară, în partida FC Steaua București - Pandurii Tg. Jiu, scor 1-1 (G. Enache 66 / Hora 60), întâlnirea de luni seară, de la Giurgiu, dintre Astra şi Dinamo Bucureşti, a fost mai importantă pentru oaspeţi, care mai păstrau şanse la locul secund. Cu titlul de campioană în buzunar, Astra Giurgiu şi-a confirmat statutul şi a câştigat duelul cu Dinamo, scor 4-2 (Junior Morais 31, Alibec 48, Al. Ioniţă II 56, 64 / Palic 16, V. Lazăr 42), iar la finalul meciului trupa lui Marius Şumudică a primit în faţa propriilor suporteri tricourile şi medaliile de campioni, trofeul ajungând în premieră în vitrina cu trofee a clubului Astra Giurgiu. Astfel, Astra a devenit a 24-a echipă care câștigă titlul în Liga 1, iar Giurgiu este al 13-lea oraș care oferă o campioană, după Bucureşti, Timişoara, Ploieşti, Arad, Craiova, Cluj-Napoca, Piteşti, Oradea, Braşov, Reşiţa, Urziceni şi Galaţi.

„Nu am trăit astfel de momente. Este pentru prima dată în viaţă. E ceva extraordinar, e meritul jucătorilor, este un moment pe care trebuie să-l sărbătorim. A fost un an greu, un an în care am format un grup puternic, o forţă a grupului nemaiîntâlnită. Campioana acestei ediţii nu poate fi pusă la îndoială! Nimeni nu poate pune la îndoială munca acestor băieţi. Astra Giurgiu a practicat cel mai frumos fotbal în acest an. Am intrat în istorie. Împreună cu băieţii, nu singur. Într-un colţişor de pagină va fi scris şi numele meu pentru că eu sunt o parte infimă faţă de 25 de jucători pe care i-am antrenat”, a spus Şumudică la DigiSport, la câteva minute după ce a devenit, oficial, campion al României, din postura de antrenor. Ca jucător, Șumudică a fost campion în 1999, cu Rapid București.

Luni seară, în etapa a 9-a din play-off, s-a disputat și meciul FC Viitorul - ASA Tg. Mureș, scor 6-1 (I. Hagi 20, 25, Boli 37, Casap 48, Fl. Tănase 67, 90+3 / Dedov 32).

Clasament play-off: 1. ASTRA GIURGIU (campioana României) 48p (golaveraj: 20-7), 2. FCSB 40p (14-7), 3. Pandurii 36p (10-7), 4. Dinamo 35p (9-12), 5. FC VIITORUL 28p (11-18), 6. ASA 22p (7-20). Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.