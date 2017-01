Astra Giurgiu, prima la finalul turului

Ocupanta primului loc în clasamentul Ligii 1 la fotbal, Astra Giurgiu, a mai obţinut trei puncte, după victoria la limită obţinută aseară, pe teren propriu, în duelul cu FC Vaslui. Astra încheie prima parte a campionatului cu patru puncte avans faţă de Petrolul Ploieşti, care are un meci în plus disputat, şi cu şase puncte în plus faţă de Steaua Bucureşti, campioana en titre având însă două partide în minus.

Rezultate - vineri: FC Braşov - Gaz Metan Mediaş 0-0, Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara 2-1 (Purece 30-pen., Wellington 85 / Gorobsov 56); sâmbătă: Petrolul Ploieşti - Corona Braşov 3-0 (Albin 17-pen., Boudjemaa 57, Hamza 61), Dinamo Bucureşti - FC Botoşani 1-0 (Ţucudean 55); duminică: Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj 3-0 (Shamsin 58, Dos Santos 85, 90+1), Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Viitorul 0-0, Oţelul Galaţi - Steaua Bucureşti 1-1 (Al. Tudorie 77 / Varela 37); luni: CFR Cluj - Săgeata Năvodari 6-1 (Djokovic 2, Maah 30, Rui Pedro 42, Deac 46, 85, Camora 86 / Sorian 65), Astra Giurgiu - FC Vaslui 1-0 (Yazalde 30).

Clasament: 1. Astra 38p (golaveraj: 41-15), 2. Petrolul 34p (26-11), 3. Steaua 32p (30-10), 4. Pandurii 31p (36-19), 5. Dinamo 28p (23-15), 6. Ceahlăul 27p (19-15), 7. Gaz Metan 26p (20-17), 8. FC Vaslui 25p (19-14), 9. CFR 25p (23-19), 10. Concordia 24p (20-16), 11. ACS Poli 19p (16-20), 12. FC Botoşani 19p (14-26), 13. FC Braşov 15p (15-21), 14. Oţelul 15p (19-33), 15. SĂGEATA 15p (16-37), 16. VIITORUL 14p (10-27), 17. U. Cluj 13p (15-30), 18. Corona 7p (12-29).