Astra Giurgiu și FC Steaua București vor lupta pentru calificarea în 16-imile UEL

Ultima etapă din faza grupelor din UEFA Europa League, programată la 8 decembrie, va stabili și ultimele formații calificate în 16-imile de finală ale competiției. Reprezentantele României, Astra Giurgiu și FC Steaua București, păstrează șanse în duelul pentru o calificare în 16-imi, dar abia la finalul celor 90 de minute ale partidelor din etapa a șasea vom afla dacă fotbalul românesc va depăși faza grupelor în a doua competiție europeană intercluburi ca valoare, Liga Campionilor devenind un vis mult prea frumos pentru suporterii din țara noastră.

În ultima etapă din grupa E, Astra (locul 2, 7 puncte) va întâlni, pe teren propriu, pe AS Roma (locul 1, 11p, deja calificată), iar Austria Viena (locul 3, 5p) va juca în deplasare cu Viktoria Plzen (locul 4, 3p).

În ultima etapă din grupa L, FC Steaua (locul 4, 6p), va înfrunta, în deplasare, pe Villarreal (locul 2, 6p), iar Osmanlispor (locul 1, 7p) va primi vizita lui FC Zurich (locul 3, 6p).

DISCURSUL LUI ȘUMUDICĂ DE LA VIENA

Marius Şumudică a declarat joi dimineaţă, la ProSport LIVE, că înaintea partidei cu Austria Viena le va ţine elevilor săi un discurs asemănător cu cel propus înaintea meciului cu Steaua, din sezonul trecut, decisiv pentru Astra în lupta pentru titlu. Antrenorul giurgiuvenilor s-a ţinut de cuvânt, iar discursul lui Şumudică a contribuit și el la splendida victorie a campioanei României din confruntarea cu Austria:

„Noi, cei puţini! Noi, ăştia de la Londra!

Am fost mulţi, am luat titlul, am lăsat împreună o ţară întreagă cu ochii-n soare şi am arătat că în fotbalul ăsta nu există doar unii. Aceiaşi! Apoi, am rămas puţini, poate prea puţini. După unii, mulţi, acum trebuia să fim desfiinţaţi! Am rămas puţini, unii au fugit şi s-au grăbit să îşi tragă plapuma pe ei. Puţini am rămas, dar am rămas cei care trebuia să rămânem. Adică noi! Cu Gerri, cu Silvică, cu Costică revenit la frumuseţea şi veselia noastră, cu Denis, cu Florin, cu Junior, cu Filipe, cu Săpu, cu mine, cu toţi, cu noi! Cine suntem noi? Amintiţi-vă de Londra! De 80.000 de englezi nebuni care aşteptau să ne mănânce de vii cu ăia din teren. Cum a fost după golul lui Filipe şi după ce v-aţi dat viaţa să apărăm calificarea? A fost bine? A fost frumos? N-a fost la fel de frumos ca şi după ce am bătut Steaua? Am existat doar noi! Noi am fost tot ce mai înseamnă fotbal în România!

Dacă iese bine, noi vom fi singurii. Alţii nu vor mai exista pentru ceva timp de acum încolo! Nu ştiu ce va fi de la anul, nu ştiu pe unde voi fi eu sau voi. Dar seara asta e importantă! Ştiţi de ce? Vom rescrie definitiv istoria, vom deveni fiecare mai puternic şi mai bun, dar cel mai important e că vom rămâne noi! Voi şi cu mine! Pentru familii, istorie şi pentru tot ce înseamnă fotbalul de azi şi din România! Hai să mai strângem o dată din dinţi! Hai să uităm că ne chinuim! Hai să le arătăm ce înseamnă noi! Noi, cei puţini! Noi, cei de la Viena!!!”, a fost discursul lui Marius Şumudică, înaintea meciului cu Austria Viena”.

INTERNAZIONALE MILANO, ELIMINATĂ

În grupa A, Fenerbahçe Istanbul (locul 1, 10p), Manchester United (locul 2, 9p) și Feyenoord Rotterdam (locul 3, 7p) vor lupta în ultima rundă pentru o clasare pe primele două poziții, Zorya Luhansk (locul 4, 2p) având rolul de arbitru. Feyenoord - Fenerbahçe și Zorya - Manchester sunt partidele care vor avea loc în ultima etapă.

În grupa B, Apoel Nicosia (locul 1, 9p) și Olympiacos Pireu (locul 2, 8p) și-au asigurat prezența în 16-imi, duelul direct din ultima rundă urmând să decidă ordinea în clasament. Young Boys Berna (locul 3, 5p) și FC Astana (locul 4, 5p) nu mai au șanse la calificare.

În grupa C, Anderlecht Bruxelles (locul 1, 11p) și AS Saint-Etienne (locul 2, 9p) sunt calificate în 16-imi, iar întâlnirea de la Bruxelles va stabili ocupanta primului loc. Mainz (locul 3, 6p) și FK Qabala (locul 4, 0p) vor juca în ultima etapă doar pentru banii oferiți de UEFA pentru punctele obținute în competiție.

În grupa D, Zenit St. Petersburg (locul 1, 15p), câștigătoarea grupei, cu maximum de puncte, poate decide ocupanta locului secund, pentru care se vor bate AZ Alkmaar (locul 2, 5p), Dundalk (locul 3, 4p) și 4. Maccabi Tel Aviv (locul 4, 4p). Ultimele meciuri: Alkmaar - Zenit și Maccabi - Dundalk.

În grupa F, Genk (locul 1, 9p) și Athletic Bilbao (locul 2, 9p) s-au calificat în 16-imi, iar Sassuolo (locul 3, 5p) și Rapid Viena (locul 4, 5p) sunt eliminate. Ultimele meciuri: Sassuolo - Genk și Rapid - Athletic.

În grupa G, Ajax Amsterdam (locul 1, 13p) este calificată, iar Standard Liege (locul 2, 6p) și Celta Vigo (locul 2, 6p) se vor duela la distanță la 8 decembrie pentru locul al doilea, Panathinaikos Atena (locul 4, 1p) fiind eliminată. Ultimele meciuri: Panathinaikos - Celta și Standard - Ajax.

În grupa H, Shakhtar Donetsk (locul 1, 15p) a acumulat punctajul maxim, iar SC Braga (locul 2, 6p) și KAA Gent (locul 3, 5p) se vor duela pentru locul secund, ultima clasată fiind Konyaspor (locul 4, 1p). Ultimele meciuri: Braga - Shakhtar și Konyaspor - Gent.

În grupa I, Schalke 04 Gelsenkirchen (locul 1, 15p), a treia formație cu punctaj maxim din UEL, și FC Krasnodar (locul 2, 7p) s-au calificat în 16-imi, în timp ce Salzburg (locul 3, 4p) și Nisa (locul 4, 3p) sunt eliminate.

În grupa J, AC Fiorentina (locul 1, 10p), Qarabag FK (locul 2, 7p), PAOK Salonic (locul 3, 7p) și Slovan Liberec (locul 4, 4p) calculează toate variantele de calificare. Ultimele partide: PAOK - Slovan și Qarabag - Fiorentina

În grupa K, Sparta Praga (locul 1, 12p) a făcut pasul în 16-imi, Southampton (locul 2, 7p) și Hapoel Beer Sheva (locul 3, 7p) se vor întâlni în meci direct pentru poziția a doua, iar marea surpriză este eliminarea formației italiene Internazionale Milano (locul 4, 3p).