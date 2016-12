Astra își păstrează prima poziție

În primele cinci meciuri din etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal s-au înregistrat trei victorii ale gazdelor, Astra Giurgiu, Pandurii Tg. Jiu şi CFR Cluj, şi două succese ale oaspeţilor, ASA Tg. Mureş şi CSMS Iaşi. Astra se menţine pe primul loc în clasament, în timp ce FC Steaua a pierdut un tempo, după înfrângerea de la Cluj-Napoca.

Rezultate - vineri: Astra Giurgiu - CS U. Craiova 1-0 (D. Florea 81); sâmbătă: Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureş 1-2 (Serediuc 76 / Brandan 27, N'Doye 90+1), Petrolul Ploieşti - CSMS Iaşi 1-2 (Benga 13 / V. Gheorghe 4, Frăsinescu 87); duminică: Pandurii Tg. Jiu - FC Voluntari 2-1 (Răduţ 38, Hora 70 / Todoran 13), CFR Cluj - FC Steaua Bucureşti 2-0 (Vitor Bruno 32, Păun 80).

Luni sunt programate ultimele două partide ale etapei: FC Botoşani - ACS Poli Timişoara (ora 18.00) și Dinamo București - FC Viitorul (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 33p (golaveraj: 27-19), 2. Pandurii 30p (21-14), 3. FC VIITORUL 29p (26-13), 4. FC Steaua 27p (18-12), 5. ASA 25p (18-12), 6. Dinamo 24p (17-13), 7. Craiova 22p (18-14), 8. CFR* 20p (22-15), 9. Iași 19p (13-20), 10. Poli 14p (11-20), 11. Concordia 13p (15-24), 12. Botoșani 12p (12-20), 13. Voluntari 9p (11-25), 14. Petrolul* 4p (9-17). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, sâmbătă, pe site-ul oficial, că a adresat un comunicat cu măsuri obligatorii cluburilor care au programate meciuri în Liga 1 în zilele de doliu naţional, 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie, în memoria persoanelor care şi-au pierdut viaţa în incendiul de vineri, din Capitală. Astfel, înainte de începerea fiecărui meci se va păstra un minut de reculegere, iar jucătorii şi arbitrii vor purta banderole negre pe întreaga perioadă a meciurilor.