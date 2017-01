Astra, revenire spectaculoasă în Ştefan cel Mare

Confruntarea dintre Dinamo București și Astra Giurgiu, din etapa a 14-a a Ligii 1 la fotbal, disputată sâmbătă seară, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare din capitală, a fost una spectaculoasă, plină de tensiune. Dinamo a condus cu scorul de 2-0, a avut şi un jucător în plus după eliminarea lui Junior Morais din minutul 51, dar campioana en titre a avut puterea să egaleze într-un final incandescent. În primele două partide ale rundei, CFR Cluj s-a impus la Chiajna, iar CS Universitatea Craiova a trecut de Pandurii Tg. Jiu.

Rezultate - vineri, 28 octombrie: Concordia Chiajna - CFR Cluj 1-2 (N. Roşu 34-pen. / Bud 38, Omrani 71); sâmbătă, 29 octombrie: CS Universitatea Craiova - Pandurii Tg. Jiu 2-1 (Măzărache 53, A. Ivan 90 / Ţucudean 85), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 2-2 (Nemec 34, Hanca 51 / Săpunaru 83, V. Nicoară 90+5-pen.).

Programul celorlalte partide din etapa a 14-a - duminică, 30 octombrie, ora 18.00: ASA Tg. Mureş - Gaz Metan Mediaş, ora 20.30: CSM Poli Iaşi - FC Steaua Bucureşti; luni, 31 octombrie, ora 18.00: FC Viitorul - FC Voluntari, ora 20.30: FC Botoşani - ACS Poli Timişoara. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 27p (golaveraj: 18-10), 2. CS U. Craiova 27p (21-15), 3. FC VIITORUL 23p (16-13), 4. CFR 20p (25-12), 5. Dinamo 20p (24-16), 6. Botoșani 20p (21-15), 7. Gaz Metan 20p (15-14), 8. Pandurii 19p (15-16), 9. Voluntari 15p (19-20), 10. Astra 14p (13-20), 11. Concordia 13p (7-17), 12. Iași 12p (12-15), 13. ASA 2p (11-24), 14. ACS Poli 0p (13-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.