Astra se califică în play-off

Înaintea ultimei etape din sezonul regulat se cunosc trei dintre cele şase echipe care vor evolua în play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Alături de FC Viitorul şi FC Steaua Bucureşti, Astra Giurgiu a făcut pasul joi seară, la Iaşi, între primele şase formaţii, învingând, cu scorul de 3-2 (D. Niculae 12, Săpunaru 57-pen., Teixeira 72 / C. Ștefănescu 39, Andrei Cristea 43-pen.), pe CSM Poli Iaşi, într-o restanţă din etapa a 23-a.

Indiferent de rezultatele din etapa a 26-a, campioana en titre va continua lupta pentru titlu, iar dintre CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaș şi Dinamo Bucureşti se va decide în ultima rundă echipa care va rata play-off-ul.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 46p (33-21), 3. Astra 41p (29-28), 4. CFR 40p (41-23), 5. Craiova 40p (35-26), 6. Gaz Metan 39p (36-26), 7. Dinamo 38p (38-33), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (27-31), 11. Concordia 24p (16-31), 12. Pandurii 19p (24-40), 13. ACS Poli 13p (24-41), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins, joi, apelul celor de la ACS Poli Timișoara, astfel că gruparea de pe Bega rămâne cu o penalizare totală de 14 puncte în acest sezon, a anunțat site-ul oficial al formaţiei timişorene. Litigiul era legat de penalizarea cu opt puncte din cauza neîndeplinirii baremului de 15 puncte în sezonul 2015-2016 din Liga 1.

Programul partidelor din ultima etapă - sâmbătă, 4 martie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna, ora 20.30: FC Steaua Bucureşti - ASA Tg. Mureș; duminică, 5 martie, ora 20.30: CFR Cluj - FC Viitorul, CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș (se joacă la Pitești), Pandurii Tg. Jiu - FC Dinamo Bucureşti (se joacă la Drobeta Turnu Severin); luni, 6 martie, ora 18.00 sau 20.30: FC Voluntari - CSMS Poli Iași și Astra Giurgiu - FC Botoşani. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.