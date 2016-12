Astra se impune la Voluntari

După ce echipele gazdă s-au impus în primele două partide din etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal, duminică a venit și prima victorie a oaspeților, Astra Giurgiu câștigând întâlnirea cu FC Voluntari. Acest succes permite trupei lui Marius Șumudică să păstreze șanse la o clasare pe poziția a șasea, ultima care asigură prezența în turneul play-off la finalul sezonului regulat.

Rezultatele din etapa a 19-a - vineri: CSM Poli Iași - Concordia Chiajna 1-0 (Andrei Cristea 31); sâmbătă: FC Viitorul - CS U. Craiova 2-0 (A. Chițu 5, Hodorogea 36); duminică: FC Voluntari - Astra Giurgiu 1-2 (Ivanovici 63 / Budescu 47, Teixeira 52).

Duminică seară mai sunt programate întâlnirile ASA Tg. Mureș - FC Botoșani (ora 18.00) și FC Steaua București - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30). Luni vor avea loc meciurile CFR Cluj - ACS Poli Timișoara (ora 18.00) și Gaz Metan Mediaș - Dinamo București (ora 20.30). Toate partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 36p (golaveraj: 24-17), 2. FC Steaua 34p (23-14), 3. Craiova 33p (26-20), 4. Gaz Metan 31p (24-18), 5. CFR 29p (30-14), 6. Dinamo 29p (31-21), 7. Botoșani 25p (23-17), 8. Pandurii 24p (19-21), 9. Astra 23p (19-25), 10. Voluntari 22p (25-27), 11. Iași 19p (16-21), 12. Concordia 16p (10-24), 13. ASA 6p (14-32), 14. ACS Poli 4p (18-31). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.