Astra și FCSB luptă pe două fronturi

Semifinalele Cupei Ligii-Adeplast la fotbal, competiție organizată de Liga Profesionistă de Fotbal, programează miercuri și joi manșa retur. Miercuri, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), este programată partida Astra Giurgiu - FC Steaua București (în tur: 0-1), iar joi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), va avea loc meciul FC Dinamo București - Concordia Chiajna (în tur: 0-3).

Întâlnirea de la Giurgiu face încălzirea pentru mult așteptata confruntare dintre Astra și FCSB, programată sâmbătă seară, de la ora 20.30, tot la Giurgiu, în etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1.

RECORD DE SPECTATORI PENTRU ACTUALUL SEZON AL LIGII 1

La cel de-al 136-lea derby Steaua - Dinamo din campionat, disputat duminică seară, pe Arena Națională din București, au asistat în tribune 48.632 de spectatori, cifră-record pentru actualul sezon al Ligii 1, potrivit lpf.ro. Cele două echipe au încheiat pentru a 49-a oară la egalitate în primul eșalon al fotbalului românesc, 25 dintre remize consemnându-se cu steliștii în postura de gazde.

Patru jucători au debutat în derby-urile de pe prima scenă: Marko Momcilovic şi Gabriel Enache - ambii pentru Steaua, respectiv Vlad Olteanu şi Sergiu Hanca - pentru Dinamo. Astfel, după disputarea acestui ultim episod din ediţia 2015-2016, numărul jucătorilor care au evoluat pentru Steaua a ajuns la 359, iar cel al fotbaliştilor care au îmbrăcat tricoul „alb-roşu” a atins cifra 369.

Adi Popa a bifat o bornă rotundă în campionat: al zecelea derby din carieră. De asemenea, Fernando Varela a evoluat pentru a șaptea oară într-un meci Steaua - Dinamo în campionat, egalându-l la numărul de prezenţe în Liga 1 pe dinamovistul Sulejman Demollari, ambii fiind acum străinii cu cele mai multe astfel de partide.

Steliano Filip şi-a trecut numele pe lista celor care şi-au marcat în propria poartă, listă care cuprinde nouă fotbalişti, cinci dinamovişti şi patru stelişti. Tot la capitolul goluri, Harlem Gnohere a ajuns la zece reuşite pe prima scenă, fiind al 17-lea fotbalist care atinge această bornă în primul sezon petrecut în Liga 1. Primul a fost acelaşi Sulejman Demollari, în ediția 1991-1992, care deţine şi recordul de 18 goluri.

Mircea Rednic (opt jocuri în campionat - trei victorii - cinci remize; o remiză în Cupa României) şi Laurenţiu Reghecampf (șase jocuri în campionat - trei victorii - trei remize; trei jocuri în Cupa României - o victorie și două remize) şi-au păstrat invincibilitatea în derby, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.