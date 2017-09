Astra și Poli deschid etapa în Liga 1

Etapa a șaptea a Ligii 1 la fotbal începe vineri seară, cu meciul de la Giurgiu, dintre echipa locală Astra și CSM Poli Iași, un duel în care gazdele au prima șansă la victorie.

Programul partidelor din etapa a 7-a a Ligii 1 - vineri, 18 august, ora 21.00: Astra Giurgiu - CSM Poli Iași; sâmbătă, 19 august, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - ACS Poli Timișoara, ora 21.00: Juventus București - FCSB; duminică, 20 august, ora 18.30: FC Viitorul - CS Universitatea Craiova, ora 21.00: CFR Cluj - FC Voluntari; luni, 21 august, ora 18.30: FC Botoșani - Concordia Chiajna, ora 21.00: Dinamo București - Sepsi Sf. Gheorghe. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. CFR Cluj 16p (golaveraj: 11-1), 2. FC Botoșani 13p (11-4), 3. CS U. Craiova 12p (7-3), 4. FCSB 12p (8-5), 5. Astra Giurgiu 11p (8-5), 6. Dinamo București 9p (8-5), 7. FC Voluntari 8p (7-7), 8. CSM Poli Iași 8p (4-6), 9. ACS Poli Timişoara 7p (3-6), 10. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (5-11), 11. FC VIITORUL 5p (3-4), 12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-12), 13. Concordia Chiajna 2p (3-7), 14. Juventus București 2p (3-9).