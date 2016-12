Astra, surclasată la Roma

Dacă Steaua a terminat la egalitate, scor 1-1 (Sulley Muniru 20 / Rafael Borré 9), în partida cu Villarreal, din grupa L, Astra Giurgiu nu a reuşit să producă o surpriză, joi seară, în meciul de Stadio Olimpico din Roma, din etapa a doua a grupei E din UEFA Europa League. Jucătorii antrenaţi de Marius Şumudică au pierdut categoric, scor 0-4 (Strootman 15, Fazio 45+2, Fabrício 47-autogol, Salah 55), meciul cu AS Roma, astfel că Astra rămâne la cota zero în clasament.

Au evoluat următoarele formaţii - AS Roma: Becker - Bruno Peres (63 Florenzi), Manolas, Fazio, Juan - Paredes, Strootman (69 Gerson) - Salah (57 Nainggolan), Totti (cpt.), Perotti - Iturbe; Astra: Silviu Lung jr. - Lazić (61 D.Niculae), Fabricio, Geraldo Alves, Junior Morais (cpt.) - Boubacar (46 Lovin), Săpunaru - Teixeira, Takayuki Seto, Nicoară (61 Budescu) - Alibec. Cartonaşe galbene: Totti / Geraldo Alves. Meciul a fost arbitrat la centru de Aliyar Aghayev (Azerbaidjan).

În cealaltă partidă din etapa a doua a grupei E, Austria Viena - Viktoria Plzen 0-0.

Clasament: 1. Roma 4p (golaveraj: 5-1), 2. Austria 4p (3-2), 3. Plzen 2p (1-1), 4. Astra 0p (2-7).

SCOR FLUVIU PENTRU MIRCEA LUCESCU

Celelalte rezultate din meciurile jucate joi seară, în grupele UEL -

GRUPA A: Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam 1-0 (Emenike 18), Manchester United - FC Zorya Luhansk 1-0 (Ibrahimović 69). Clasament: 1. Fenerbahce 4p (2-1), 2. Feyenoord 3p (1-1), 3. Manchester 3p (1-1), 4. Zorya 1p (1-2).

GRUPA B: Olympiacos Pireu - APOEL Nicosia 0-1 (Sotiriou 10), FC Astana - Young Boys Berna 0-0. Clasament: 1. APOEL 6p (3-1), 2. Olympiacos 3p (1-1), 3. Astana 1p (1-2), 4. Young Boys 1p (0-1).

GRUPA C: Saint-Etienne - Anderlecht Bruxelles 1-1 (Roux 90+4 / Tielemans 62), FK Qabala - Mainz 05 2-3 (R. Gurbanov 57-pen., Zenjov 62 / Muto 41, Córdoba 68, Öztunali 78). Clasament: 1. Anderlecht 4p (4-2), 2. Mainz 4p (4-3), 3. Saint-Etienne 2p (2-2), 4. Qabala 0p (3-6).

GRUPA D: Dundalk - Maccabi Tel Aviv 1-0 (Kilduff 72), Zenit St. Petersburg - AZ Alkmaar 5-0 (Kokorin 26, 59, Giuliano 48, Criscito 66-pen., Shatov 80). Clasament: 1. Zenit 6p (9-3), 2. Dundalk 4p (2-1), 3. Alkmaar 1p (1-6), 4. Maccabi 0p (3-5).

GRUPA F: Athletic Bilbao - Rapid Viena 1-0 (Beñat Etxebarria 59), Genk - Sassuolo 3-1 (Karelis 8, Bailey 25, Buffel 61 / Politano 65). Clasament: 1. Genk 3p (5-4), 2. Sassuolo 3p (4-3), 3. Rapid 3p (3-3), 4. Athletic 3p (1-3).

Citeşte şi:

Steaua a remizat cu Villarreal