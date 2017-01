Astronautul german care participă la misiunea navetei Atlantis s-a îmbolnăvit

Astronautul german Hans Schlegel, unul dintre cei şapte membri ai echipajului navetei Atlatis, s-a îmbolnăvit sîmbătă şi nu va putea lua parte la prima ieşire în spaţiu, amînată cu 24 de ore, a anunţat NASA. ”Hans Schlegel nu se simte bine şi a fost scutit de prima ieşire orbitală”, a anunţat John Shannon, şeful misiunii, refuzînd să dea detalii. ”Este o chestiune medicală privată şi nu pot spune mai multe”, a adăugat el, precizînd totuşi că viaţa astronautului nu este în pericol. Germanul va fi înlocuit de astronautul american Stanley Love, care va efectua împreună cu Rex Walheim ieşirea în spaţiu cu scopul de a ataşa laboratorul orbital Columbus de Staţia Spaţială Internaţională ISS), etapă majoră pentru Europa în spaţiu.

John Shannon a explicat că echipajul Atlantis a cerut în timpul manevrelor de arimare la ISS să fie pus în contact cu medicii de serviciu de la Centrul Spaţial de la Houston, ceea ce a provocat mirare. Medicii au discutat cu echipajul pentru a vedea care este problema, a mai spus el, repetînd că este vorba despre o chestiune privată. Şeful misiunii a dat asigurări că problema nu are niciun impact asupra obiectivelor misiunii şi că astronautul german va lua parte la cea de a doua ieşire în spaţiu, amînată pentru miercuri. În imaginile de la sosirea astronauţilor la bordul ISS, Hans Schlegel părea să se simtă bine, deşi era puţin palid şi se mişca mai lent în imponderabilitate decît ceilalţi astronauţi. Hans Schlegel trebuia să participe la două ieşiri în spaţiu, de cîte 6,5 ore fiecare, cu americanul Rex Walheim, care va mai participa la încă una cu Stanley Love. Este a doua oară, se pare, de la inaugurarea zborurilor cu navetă din 1981, cînd NASA îşi modifică programul de ieşiri pe orbită din cauza unui astronaut bolnav. O situaţie similară s-a produs într-o misiune a Columbiei din 1982.

Înainte de a anunţa amînarea ieşirii în spaţiu, NASA a anunţat că Atlantis are două probleme tehnice, deşi aparent minore. Unul dintre cele trei computere de navigare s-a defectat, dar celelalte două sînt suficiente pentru a asigura securitatea zborului. Cea de a doua problemă este o fisură într-o placă a scutului termic din partea din spate a navetei, care pare însă minoră. Misiunea actuală a Atlantis, care are la bord doi europeni - un german şi un francez - are scopul de a monta un laborator orbital european pe ISS. Doar Rusia şi SUA aveau cîte un asemenea laborator.