Atac armat în Arizona

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite miercuri, într-un atac armat într-un imobil din Phoenix, Arizona, iar atacatorul a fugit de la locul faptei. Poliţia, care a precizat că atacatorul este în vârstă de 70 de ani, a încercuit pentru câteva ore o casă din apropierea locului unde s-a desfăşurat atacul, însă nimeni nu se afla în interior. Conform purtătorului de cuvânt al poliţiei, atacul viza anumite persoane. Bărbatul căutat se numeşte Arthur Douglas Harmon, iar poliţia a dat în urmărire automobilul său. Unul dintre răniţi, Mark Hummels, este un avocat de la firma Osborn Maledon din Phoenix, care reprezenta un client într-o procedură de mediere, la momentul atacului, conform FoxNews. Atacul, cel mai recent dintr-o lungă listă de incidente asemănătoare în ultimele luni în SUA, survine în timp ce un fost parlamentar de Arizona, Gabrielle Giffords, a solicitat, miercuri, Congresului american să găsească mijloacele de a reduce violenţa prin arme de foc. Giffords a scăpat ca prin minune cu viaţă dintr-un atac armat din Tucson, Arizona, în timpul unei întâlniri politice cu cetăţenii, în parcarea unui supermarket. Aceasta a fost grav rănită la cap, în timp ce şase persoane au fost ucise, printre care un judecător federal şi o fetiţă de 9 ani.

PASIUNE PENTRU TIR Zvonurile cu privire la hobby-ul controversat al preşedintelui SUA, Barack Obama, tirul sportiv la talere, sunt discutate de apropiaţii acestuia. O sursă care l-a vizitat de mai multe ori pe preşedinte la reşedinţa de la Camp David a explicat că zvonurile conform cărora Obama ar fi pasionat de tir sportiv sunt surprinzătoare, în condiţiile în care a fost martor la încercările stângace şi foarte rare ale acestuia de a practica acest sport la Camp David. Aceeaşi sursă a declarat că un amic şi-a amintit că Obama a mai practicat tirul, undeva la începutul primului mandat. Întrebat fiind dacă a tras vreodată cu o armă, Obama a mărturisit într-un interviu acordat publicaţiei on-line The New Republic că are o... anumită simpatie pentru acest sport. Presa a încercat să obţină mai multe detalii de la Jay Carney, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. ”Nu sunt sigur cât de des a practicat sportul”, a declarat Carney, explicând că nu există fotografii cu preşedintele în timp ce trage cu arma, deoarece atunci când merge la Camp David, merge să petreacă timp cu familia, cu prietenii şi să se relaxeze, nu să facă fotografii”.