Atac armat la New York

Cel puţin o persoană a murit şi alte două au fost rănite, luni, într-un atac armat într-o staţie de metrou din New York, atacatorul fiind căutat de autorităţile americane, informează Fox News online. Incidentul a avut loc la intersecţia dintre 35th Street şi Eight Avenue, au precizat autorităţile americane. Potrivit ”New York Daily News”, atacatorul a ucis un bărbat în vârstă de 43 de ani şi a rănit alţi doi. Un bărbat de 45 de ani a suferit răni la nivelul gâtului şi al abdomenului, iar un altul de 48 de ani a fost rănit în picior. Cele două victime au fost transferate la spitalul Bellevue din New York. Autorităţile new-yorkeze îl caută pe atacator.

