Atac cu dedicaţie la miniştrii cabinetului Ponta

Atacul Agenţiei Naţionale (ANI) de Integritate la 4 membri ai cabinetului Ponta nu are doar conotaţii electorale. Cel puţin în cazul a doi miniştri, acţiunea ANI are şi rolul de avertisment, pentru că aceştia urmează să ia o serie de decizii împotriva clientelei politice a regimului Boc-Băsescu. Mai exact, ANI a adus mai multe acuzaţii care nu se pot proba, imediat după ce a fost dat publicităţii raportul Corpului de control al primului ministru referitor la verificările efectuate la CNADNR. Cum ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, trebuie să adopte o serie de măsuri, ANI l-a luat în colimator. Măsurile înseamnă rezilierea de contracte ale regilor asfaltului, amenzi imense etc. Cum unii din cei sancţionaţi nu este exclus să ajungă şi în penal, unealta băsistă ANI s-a pus rapid în mişcare şi l-a găsit pe Silaghi incompatibil. În cazul ministrului Eduard Helvig lucrurile stau cam tot aşa. După apariţia documentului DLAF prin care se demonstrează că ministerul condus de Elena Udrea a finanţat ilegal gala lui Bute din 2011, ANI a intrat pe fir şi încearcă să amâne învinuirea Elenei Udrea până după alegeri. (R.N.)