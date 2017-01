Atac cu un dispozitiv exploziv artizanal la un magazin al unui român din Roma

O măcelărie de la periferia Romei, aparţinînd unui imigrant român, a fost atacată, în cursul nopţii de miercuri spre joi, cu un dispozitiv exploziv artizanal, ca reacţie la un viol atribuit unui grup de români, relatează TGcom. Incidentul a avut loc în cartierul Villalba din localitatea Guidonia, o suburbie a Romei unde săptămîna trecută a fost violată o tînără de 21 de ani, iar prietenul ei a fost bătut. Dispozitivul artizanal a spart vitrina magazinului, dar nicio persoană nu a fost rănită. Carabinierii au declanşat o anchetă în acest caz. În aceeaşi localitate a fost atacat, marţi seara, un bar frecventat de imigranţi români.

Între timp, unui din românii suspectaţi de comiterea violului de la periferia estică a Romei a recunoscut fapta şi a declarat că împreună cu complicii săi urmărise mai multe cupluri în seara respectivă, iar alegerea victimelor a fost decisă în funcţie de mărimea portbagajului maşinii acestora, unde a fost închis prietenul tinerei violate! ”Am ales-o pe acea fată doar pentru că portbagajul maşinii lor era mai mare şi l-am putut închide acolo pe prietenul ei”, a explicat unul dintre românii care au violat-o pe Anna, tînăra de 21 de ani. ”Noi nu aveam maşină, veniserăm pe jos, pe strada Selciatella, pentru că ştiam că acolo vin multe cupluri tinere. A oprit prima maşină, ne-am apropiat, le-am spart geamurile. Voiam să o violăm pe fată, dar am renunţat pentru că maşina avea portbagajul prea mic şi nu încăpea prietenul ei”, a mai afirmat românul, citat de cotidianul ”Il Messaggero”. Cei doi tineri, care aveau un Ford Ka, au reclamat incidentul abia a doua zi, după ce au auzit de violul care se consumase în aceeaşi zonă. Au povestit că, înainte cu un sfert de oră de viol, fuseseră şi ei agresaţi de patru bărbaţi cu feţele acoperite. ”I-am lăsat să plece, apoi ne-am ascuns într-un loc de unde puteam vedea totul. Peste un sfert de oră a venit al doilea cuplu. Aveau un Opel. Am aşteptat să oprească, am înconjurat maşina şi am spart geamurile laterale. I-am lăsat să iasă. Au reacţionat şi le-am dat cîţiva pumni. Pe el l-am legat cu o eşarfă, i-am luat pantofii, am urcat în maşină; pe fată am oprit-o cu noi, ţipa. Am mutat maşina într-un loc unde nu se putea vedea”, a continuat românul. Fata a fost violată de cei patru români şi, deşi a ţipat în continuare, nimeni nu a auzit urletele ei. ”Am plecat pe jos, dar am luat telefoanele şi cheile maşinii. Intenţia era ca victimele să nu poate solicita ajutor rapid”, a încheiat românul. Cei patru români au fost arestaţi peste cîteva zile, iar alţi doi sînt cercetaţi pentru favorizare.

De parcă scandalul provocat de violatorii de la Roma nu ar fi fost de ajuns, o prostituată bulgară, tot de 21 de ani, a fost sechestrată şi violată de trei români, în oraşul italian Padova. Tînăra prostituată a fost acostată de cei trei români în apropierea unui hotel din Padova, urcată cu forţa într-o maşină şi dusă într-o casă din zona Cortemaggiore. Femeia a fost ameninţată cu un pistol, a fost violată şi tîlhărită. Cei trei români i-au furat telefonul mobil şi banii pe care îi avea asupra sa. Într-un final, tînăra bulgară a reuşit să fugă şi a alertat autorităţile. Cei trei români au fost identificaţi şi arestaţi de carabinieri.

Declaraţiile şefului diplomaţiei italiene referitoare la infractorii români, criticate

Doi eurodeputaţi socialişti italieni critică declaraţiile ministrului italian de Externe, Franco Frattini, care a cerut ca românii condamnaţi în Italia să ispăşească pedepsele în România. Şeful diplomaţiei italiene a criticat, miercuri, infracţiunile comise de imigranţii români, subliniind că românii trebuie să ispăşească pedepsele în ţara de origine, fără a fi anulat acordul de liberă circulaţie Schengen. Declaraţiile lui Franco Frattini au fost criticate în termeni duri de doi eurodeputaţi socialişti italieni, Gianni Pittella, liderul grupului italian din PSE şi Maria Grazia Pagano, membră a Comisiei pentru Justiţie şi Drepturi Civile din PE. ”Îi spunem ministrului Franco Frattini că este periculos şi incorect să facă astfel de declaraţii care pot conduce la ideea că există o problemă cu românii din Italia, problemă care nu există. Există indivizi din multe ţări, mulţi dintre ei italieni, care comit delicte, iar autorităţile italiene trebuie să îi cerceteze şi să îi pedepsească în primul rînd în Italia şi, dacă e cazul, în ţările de origine”, subliniază cei doi eurodeputaţi socialişti într-un comunicat postat pe site-ul Partidului Democrat din Italia (de opoziţie). ”Ministrul de Externe ar trebui să ştie, mai ales că la Bruxelles a fost comisar responsabil de acest domeniu, că Europa a stabilit norme comune de recunoaştere a sentinţelor privative de libertate şi pentru transferul condamnaţilor în ţările de reşedinţă sau de origine, dar nu pentru a primi o pedeapsă ulterioară, ci pentru facilitarea integrării şi reabilitării.

Potrivit UE, ispăşirea pedepsei în ţara de origine nu are rol punitiv, ci reeducativ; de altfel, acesta este un principiu elementar al Dreptului Penal. ”Evident că memoria este scurtă şi polemica facilă. Este iresponsabil să stigmatizezi o întreagă comunitate naţională, să foloseşti un discurs discriminatoriu la adresa cetăţenilor UE şi să stimulezi intoleranţa în loc să identifici soluţii eficiente la nivel guvernamental”, încheie cei doi eurodeputaţi.

MAE, îngrijorat de tentativele de incendiere a unor magazine aparţinînd unor cetăţeni români din Italia

Ministerul Afacerilor Externe îşi exprimă preocuparea profundă în legătură cu tentativele de incendiere a unor magazine aflate în proprietatea unor cetăţeni români din Italia, care au avut loc în ultimele 48 de ore, în urma unei infracţiuni condamnabile din Guidonia. Ambasada României la Roma se află în legătură cu proprietarii celor două magazine şi cu autorităţile locale. Niciuna dintre agresiuni nu s-a soldat cu victime. MAE condamnă încălcarea legii şi infracţionalitatea şi consideră că cei responsabili de astfel de acte trebuie să fie judecaţi şi sancţionaţi conform legii şi normelor de drept. ”Totuşi, respingem în mod ferm culpabilizarea întregii comunităţi de români sau represaliile în orb, îndreptate împotriva unor oameni pentru că sînt români, acţiuni care contravin normelor şi principiilor statului de drept. Infracţionalitatea nu are cetăţenie, iar cetăţenia română nu înseamnă cetăţenie de infractor. Subliniem că potrivit statisticilor, în Italia trăiesc peste un milion de români. Raportat la această comunitate, doar 0,278% sînt arestaţi sau condamnaţi. Adevărata contribuţie a comunităţii de români la societatea italiană este munca cinstită, care asigură aproximativ 1% din PIB-ul Italiei şi taxe la bugetul acestei ţări”, se arată în comunicatul MAE.

MAE, inclusiv prin intermediul ambasadei de la Roma, urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Italia, acordînd o atenţie specială comunităţii de români şi face demersurile necesare pe lîngă autorităţile italiene pentru a împiedica extinderea unor comportamente xenofobe, care doar ar grava situaţia şi ar afecta şi mai mulţi oameni nevinovaţi. În aceste condiţii, Ministerul român de Externe lansează un apel public la responsabilitate, toleranţă şi respect reciproc.