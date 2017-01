Atac dur la șeful ANI

Horia Georgescu - capul Agenției Naționale de Integritate - este posesorul unui nume care, mai nou, șterge zâmbetul de pe fața oricărui politician, fie el primar, parlamentar, ministru sau europarlamentar. A nu se înțelege că face ceva bine, motiv pentru care este urât de oamenii politici. Știm cu toții legendele legate de atacurile la baionetă ale ANI la adresa edililor care sunt înfierați de Georgescu pentru că și-au permis să reprezinte, în adunările generale ale operatorilor de utilități publice, interesele comunităților care i-au să facă exact asta. Adică să le reprezinte interesele. Au fost edili care au amenințat că or să-l dea în judecată pe Georgescu, care au arătat că nu este normal ce face ANI... Ultimele insistențe ale lui Georgescu, în care acesta încearcă, la Bruxelles, anularea mandatului de parlamentar european obținut de Mircea Diaconu prin vot după ce actorul a câștigat în instanță dreptul de a candida în pofida atacurilor ANI, au radicalizat discursul public împotriva șefului Agenției de Integritate. Ultima caracterizare a lui Georgescu îi aparține liberalului Ludovic Orban. „Prin scrisoarea trimisă Parlamentului European, Horia Georgescu comite un grav abuz în funcție. Încalcă o hotărâre a ICCJ prin care se stabilește că Diaconu poate să candideze pentru Parlamentul European și care a spus că incompatibilitatea nu funcționează decât pentru funcția de senator. Să ai o hotărâre definitivă și irevocabilă, să adaugi faptul că Diaconu are în spate aproape 7% dintre voturile exprimate și faptul că privezi dreptul ca România să fie reprezentată în PE de un cetățean care a primit voturi, toate aceste elemente ni-l arată pe Horia Georgescu ca un om nebun. Nu are niciun fel de rațiune și logică, în mod normal ar trebui revocat din funcție”, a declarat, ieri, Orban.