Atac în stil mafiot în centrul Constanţei!

ATAC ÎN STIL MAFIOT. Un cunoscut personaj al lumii interlope constănţene a fost împuşcat, sâmbătă noaptea, în jurul orei 01.00, în zona Trocadero, din Constanţa. Arsen Giolacai, de 31 de ani, este membru al clanului Pitbull şi a fost implicat în mai multe scandaluri şi bătăi de stradă. Din primele cercetări, ar putea fi vorba despre o reglare de conturi. Potrivit anchetatorilor, interlopul a fost împuşcat în parcarea supermarket-ului Mega Image, de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, după ce a urcat în autoturismul său marca Opel. Arsen Giolacai a fost împuşcat prin geamul portierei cu două gloanţe de calibru nouă milimetri. După ce a fost împuşcat, Giolacai a plecat singur la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Consulturile multidisciplinare şi investigaţiile complexe au stabilit diagnosticul de plăgi împuşcate toracice. În cursul zilei de astăzi (duminică – n.r.) s-a efectuat transferul pacientului la un spital de rang superior, din cauza faptului că, din punct de vedere terapeutic şi medical, SCJU Constanţa nu avea posibilitatea de a asigura rezolvarea optimă a acestui caz, solicitatea fiind făcută prin serviciul 112, conform procedurilor legale”, se arată într-un comunicat semnat de managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. Ieri, din cauza vântului puternic, elicopterul Unităţii Speciale de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor care trebuia să-l transporte pe pacient la Bucureşti nu a putut ateriza în curtea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră. După două tentative eşuate, piloţii au luat decizia să aterizeze pe un câmp din apropierea hypermarket-ului Metro I, de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Medicii de la Spitalul \"Floreasca\" din Capitală, unde a fost dus rănitul, spun că starea bărbatului împuşcat la Constanţa este gravă, întrucât cele două gloanţe sunt poziţionate lângă organe vitale, unul fiind în zona toracică. Giolacai a fost dus în sala de operaţie pentru extragerea celor două gloanţe cu care a fost împuşcat.

PRIMELE IPOTEZE. Poliţiştii constănţeni sub coordonarea unui procuror criminalist încearcă să stabilească cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul şi să identifice autorii rămaşi încă necunoscuţi. Poliţiştii au intrat şi în posesia unor imagini din timpul incidentului, surprinse de o cameră de supraveghere a supermarket-ului Mega Image, în dreptul căruia s-a produs incidentul. „Există un cerc de suspecţi în acest moment. Victima nu a putut să dea prea multe informaţii deoarece se afla sub sedative, nefiind supus niciunei intervenţii chirurgicale. Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale supermaketului în faţa căruia s-a produs evenimentul sunt neclare, din cauza condiţiilor atmosferice şi a întunericului. În cursul zilei de mâine (n.r. - astăzi) se vor continua cercetările pentru a identifica şi alte camere de supraveghere care ar fi putut surprinde incidentul”, a declarat cms. şef Dumitru Catană, comandantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Procurorul de caz a fost rezervat în declaraţii pentru a nu periclita cursul anchetei. Din raportul preliminar al medicului legist a reieşit că leziunile suferite au fost grave. „După incident, am fost şi am examinat pacientul care se afla în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean. Era uşor confuz şi avea două plăgi împuşcate. Leziunile suferite i-au pus viaţa în primejdie”, a declarat medicul legist Mihai Onciu, din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Constanţa.

RĂFUIELI. Arsen Giolacai a fost implicat în nenumărate răfuieli între clanuri. În urmă cu şase ani, pe 3 iunie 2004, pe teresa cafenelei „Beta”, din centrul Constanţei, Arsen Giolacai împreună cu Gheorghe Moraru l-au bătut pe rivalul clanului lor, Cătălin Victor Mirea. Surse apropiate anchetei au declarat la acea dată că Mirea ar fi primit acea corecţie pentru că refuzase să-şi retragă plângerea dintr-un dosar aflat pe rolul instanţei. După numai două ore, scandalul s-a mutat pe strada Olteniei şi, în urma răfuielii, Cristian Gherghişan a fost înjunghiat de Giolacai şi de Moraru, în mâna stângă şi în picior. În urma rănilor suferite, Gherghişan a necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale. Membrii celor două grupări s-au mai înfruntat în noaptea de 9 spre 10 iulie 2004, pe terasa Clubului XXI, din staţiunea Mamaia. Circul s-a mutat peste câteva ore în clubul „After Hours” din Satul de Vacanţă. A doua zi, o altă reglare de conturi s-a consumat pe bulevardul Mamaia, în faţa fostului sediu al Poliţiei Rutiere. În decembrie 2005, cinci persoane implicate în scandalul de la „Beta”, printre care şi Giolacai, au fost trimise în judecată pentru loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, distrugere şi ultraj contra bunelor moravuri. Nu s-a mai auzit nimic de Giolacai până în iunie 2009, când interlopul a fost arestat preventiv 20 de zile, pentru şantaj şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce a ameninţat o jurnalistă şi pe familia acesteia că îi rupe mâinile şi că o violează dacă mai publică vreun articol în care să apară numele lui. În materialul care a stârnit furia lui Giolacai, jurnalista menţiona că interlopul era unul dintre cei 41 de suspecţi audiaţi la Constanţa în cazul scandalului permiselor eliberate în judeţul Argeş.