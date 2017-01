Atac la sistemul de irigaţii

Poliţiştii din localitatea constănţeană Poarta Albă au prins trei bărbaţi în timp ce tăiau o conductă aflată pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit oamenilor legii, Costel Ionel Cojocaru, de 33 de ani, Adrian Ruscă, de 23 de ani, şi Marius Cazan, de 20 de ani, toţi din comuna Mircea Vodă, au fost reţinuţi în flagrant în timp ce decopertau şi tăiau o conductă aflată sub terenul unei societăţii comerciale, folosită la preluarea apei în exces din solele cultivate cu viţă-de-vie. Asupra lor, oamenii legii au găsit un aparat de sudură cu flacără oxiacetilenică şi un detector artizanal de metale. În prezent, cei trei suspecţi sunt cercetaţi în libertate sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt calificat şi deţinere ilegală de obiecte de detectare a metalelor. Un caz similar este instrumentat şi de poliţiştii din Nicolae Bălcescu. Oamenii legii spun că, luni seară, i-au prins în flagrant pe Marius Anghel şi Ciprian Vinerică, ambii din comuna Cuza Vodă, în timp ce furau o ţeavă de la o reţea de irigaţii aparţinând Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, sucursala Nicolae Bălcescu. Cei doi bărbaţi sunt cercetaţi în libertate sub acuzaţia de furt calificat.