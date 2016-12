Atac procurăresc respins

Camera Deputaţilor a respins, ieri, solicitările de aprobare a începerii urmăririi penale împotriva foştilor miniştri Laszlo Borbely şi Victor Paul Dobre. În cazul lui Dobre s-au înregistrat 47 de voturi „pentru” ridicarea imunităţii şi 183 de voturi „împotrivă”, iar pentru ridicarea imunităţii lui Borbely s-au numărat 53 de voturi \"pentru\" şi 181 de voturi \"împotrivă\". După aflarea rezultatului, Victor Paul Dobre a declarat că nu s-ar fi aşteptat să treacă printr-o astfel de situaţie. „Cred că după mai bine de 20 de ani de politică, după mai bine de 20 de ani de activitate în administraţia publică, unde am îndeplinit foarte multe responsabilităţi şi înalte responsabilităţi, pentru mine, azi a fost o zi foarte tristă. Sunt extrem de dezamăgit că am fost pus într-o situaţie de acest gen, atât timp cât am respectat legile ţării, respect instituţiile, am mare respect pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor şi niciodată nu mi-am permis să-i impun cuiva să nu respecte legea. E o zi în care sunt extrem de dezamăgit”, a declarat fostul ministru.