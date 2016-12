Atac sângeros în Turcia: 28 de morți

Cel puţin 28 de persoane au murit şi alte circa o sută au fost rănite într-un atentat comis ieri la un centru cultural din oraşul turc Suruc, atribuit grupării radicale Stat Islamic (SI), relatează ziarul ”Hurriyet”. Explozia a avut loc în grădina Centrului Cultural Amara din oraşul Suruc, aflat în sud-estul Turciei, la graniţa cu oraşul sirian Kobane. În prezent, există presupunerea că explozia ar fi fost cauzată de o femeie în vârstă de 18 ani, presupus membru al grupării teroriste Stat Islamic. Aproximativ 300 de delegaţi ai Federaţiei Asociaţiilor Tineretului Socialist (SGDF) erau cazaţi în acest centru cultural. În Suruc, în ultimele luni au fost primiţi numeroşi refugiaţi sirieni care au emigrat din Kobane, din cauza conflictelor din zonă. Din septembrie 2014, în oraşul Kobane au loc lupte între susţinătorii grupării teroriste Stat Islamic (IS) şi militanţii kurzi, după ce IS a preluat controlul asupra oraşului, obligând tot mai mulţi rezidenţi sirieni să emigreze în Turcia. Două persoane au fost ucise, ieri, într-un atentat cu mașină-capcană în orașul sirian kurd Kobane, după puternica explozie produsă peste graniță, în orașul turc Suruc. Explozia a avut loc în apropierea unui punct de control al Unităților de Protecție a Poporului Kurd (YPG), în apropiere de o școală aflată în sudul orașului Kobane.

COPII ANTRENAȚI SĂ UCIDĂ Copiii dintr-o tabără organizată de gruparea teroristă Stat Islamic au fost învăţaţi să decapiteze, exersând pe păpuşi şi folosindu-se de săbii, informează site-ul agenţiei Associated Press. Copiilor dintr-o tabără organizată de gruparea Stat Islamic le-au fost arătate înregistrări video cu decapitări, iar antrenorii le spuneau că, într-o zi, ei însişi le vor efectua şi că mai întâi trebuie să exerseze tehnica. Celor peste 120 de băieţi li s-a dat o păpuşă şi li s-a spus să îi taie capul cu o sabie. Aceasta face parte dintr-un efort concentrat al extremiştilor de a construi o nouă generaţie de militanţi, conform interviurilor luate de Associated Press rezidenţilor care au fugit sau care sunt încă sub ocupaţia SI în Siria sau Irak. Grupul recrutează adolescenţi sau copii folosindu-se de cadouri, ameninţări şi spălarea creierului. O înregistrare video a grupării SI, publicată săptămâna trecută, prezenta un băiat care decapita un soldat sirian, sub supavegherea unui militant adult. Luna trecută, o altă înregistare arăta cum 25 de copii împuşcau 25 de soldaţi sirieni în cap. În şcoli şi în moschei, militanţii le impun copiilor doctrina extremistă, deseori întorcându-i împotriva părinţilor lor. Îndoctrinarea vizează în principal copiii musulmani sunniţi.