Atacantul Farului, Chico, are hernie de disc

După ce a început slab returul Ligii a II-a, portughezul Chico a mai primit sâmbătă o vestea proastă. Investigaţiile medicale, efectuate după ce durerile la spate au devenit insuportabile, au arătat că golgeterul Farului suferă de hernie de disc. În aceste condiţii, Chico va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni, urmând să facă apoi o nouă serie de investigaţii. „Chico are o hernie de disc în zona lombară şi vom încerca să-i tratăm, în primul rând, durerea. Apoi, în vară, în funcţie de ce va decide conducerea clubului, atacantul portughez ar putea fi operat. Ar fi totuşi ceva şanse să joace sâmbătă, dar ţine şi de voinţa jucătorului. Chico are asemenea probleme de trei ani, dar a jucat mereu. Totuşi, dacă va spune în continuare că are dureri, nu-mi voi da acordul să joace, aşa cum s-a întâmplat la Chiajna. Atunci a fost o lipsă de comunicare, pentru că şi-a dorit mult să joace”, a explicat doctorul Farului, Cristian Dobre. „Am făcut o radiografie în zona lombară, la doctorul Nicolae Gheracopol, care mi-a spus că am o mică hernie de disc şi m-a întrebat dacă vreau să fac operaţie pentru a scăpa de această problemă. O intervenţie chirurgicală ar însemna să stau în afara terenului patru luni, când durează recuperarea, şi nu îmi doresc acest lucru. Drept urmare, voi face un tratament cu laser timp de trei săptămâni, după care sper să pot juca din nou. Dacă tratamentul nu va da roade, mă voi opera în vară. Nu există şanse să joc cu Victoria Brăneşti, pentru că, în urmă cu patru zile, am încercat să fac alergări uşoare, dar, după trei ture, m-am oprit din cauza durerilor puternice. Îmi doresc să revin, cât mai repede şi să ajut Farul în lupta pentru promovare”, a spus Chico. Dacă pe plan profesional nu are motive de satisfacţie, portughezul a aflat zilele trecute că va fi tatăl unui băieţel. „Sunt foarte fericit! Pe băieţel îl va chema ca şi pe bunicul soţiei mele, şi ca pe mine, Francisco”, a adăugat portughezul.

Accidentat în urmă cu o săptămână, la Chiajna, portarul Adrian Vlas s-a antrenat normal sâmbătă, alături de coechipierii săi. Drept urmare, jucătorul constănţean este apt pentru meciul cu Victoria Brăneşti, programat sâmbătă, de la ora 13.00, în etapa a 20-a a Ligii a II-a. „Iniţial, Vlas a venit cu o radiografie în care se observă că există o ruptură de un centimetru şi un hematom la muşchiul deltoid al mâinii drepte. La prima vedere, aşa părea, dar am făcut o altă serie de investigaţii şi, chiar dacă s-a efectuat şi RMN, şi radiografie, nu a ieşit nici măcar un hematom. În aceste condiţii, ne-am dat acordul pentru a reveni la antrenamente”, a spus medicul Farului.