Atacator înarmat cu un cuțit, reținut de poliție la Gare du Nord din Paris

Un individ înarmat cu un cuțit a fost reținut de forțele de ordine la Gare du Nord din Paris, în urma incidentului nu au existat persoane rănite, au anunțat autoritățile, potrivit The Associated Press. Incidentul, care are loc la mai puțin de o zi înainte de primul tur al scrutinului prezidențial din Franța, alimentează temerile legate de riscurile de securitate în timpul alegerilor. Un oficial de poliției a declarat că bărbatul a intrat în zona gării și a fost imediat reținut de poliție. Gare de Nord este una dintre cele mai aglomerate gării din Paris, fiind un important nod multimodal care oferă acces la trenuri de mare viteză, trenuri regionale, trenuri urbane, metrou și autobuz.

Un purtător al căilor ferate franceze a declarat că bărbatul s-a apropiat de jandarmii care patrulau în incinta gării și nu a opus rezistență când aceștia au încercat să-l rețină, relatează Reuters.