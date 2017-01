Atacatorul de la Berlin fusese anchetat pentru fraude în Germania

Tunisianul Anis Amri, presupusul autor al atacului terorist de la Berlin, a fost anchetat în cursul acestui an, de autoritățile din vestul Germaniei, fiind suspectat că ar fi obținut în mod ilegal beneficii pentru solicitanții de azil, scrie The Associated Press. Detlef Nowotsch, un purtător de cuvânt al Procuraturii din Duisburg, a declarat că o anchetă în acest caz a fost deschisă în luna aprilie, însă a fost suspendată în noiembrie, din cauză că suspectul era de negăsit. Amri era acuzat că ar fi primit simultan beneficii pentru solicitanții de azil, din două orașe, folosind identităţi diferite. Amri a sosit în Germania în cursul lunii iulie 2015. Ulterior, autoritățile l-au plasat pe lista potenţialilor extremiști islamici violenți.