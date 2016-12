Atacul de la Muzeul Holocaustului ilustrează furia grupurilor rasiste de peste Ocean

Informaţii îngrijorătoare despre climatul social american parvin după atacul de miercuri, de la Muzeul Holocaustului din Washington. Atacul ilustrează neputinţa resimţită de grupurile rasiste din SUA după alegerea lui Barack Obama, care s-a tradus printr-o creştere a crimelor comise împotriva minorităţilor. Atacatorul, care potrivit presei este un bărbat în vîrstă de 88 de ani, James Von Brunn, cunoscut pentru legăturile sale cu mediile care susţin superioritatea rasei albe şi antisemitismul, a împuşcat mortal un agent de securitate, de culoare, după pătrunderea în muzeu. Acest atac a avut loc la cinci zile după vizita lui Barack Obama la lagărul de concentrare de la Buchenwald, în Germania, unde a condamnat „discursul ignorant şi ostil” practicat de cei care neagă Holocaustul.

„Atacatorul are probabil sentimentul unei derive a ţării sale. Atunci, văzînd un preşedinte de culoare la Buchenwald, care face apel la memoria Holocaustului, acesta se hotărăşte să atace principalul simbol al Holocaustului din SUA”, a declarat Brian Levin, profesor în cadrul Centrului de Studii privind Ura şi Extremismul din cadrul Universităţii California din San Bernardino. În opinia lui Mark Potok, directorul Southern Poverty Law Center, o organizaţie de apărare a drepturilor civice, se înregistrează o intensificare a violenţei împotriva minorităţilor după alegerea lui Barack Obama. „Alegerea lui Obama a inflamat cel puţin o parte a dreptei radicale. Economia nu a fost de ajutor. Şi, bineînţeles, nivelul crescut şi continuu al imigraţiei non-albe constituie fundalul acestor şase sau şapte an”, a afirmat Mark Potok. „Presupusul atacator care simţea că se apropie de sfîrşitul vieţii sale a perceput probabil venirea lui Barack Obama, un negru, la Biroul Oval drept semn că America intră în iad şi a vrut să dea o mare lovitură pentru libertate înainte de a muri el însuşi”, este de părere acesta. Leonard Zeskind, autorul cărţii „Blood and Politics: The History of The White Nationalist Mouvement from the Margins to the Mainstream”, în traducere Sînge şi politică: istoria mişcării naţionaliste albe de la margini la curent dominant, a afirmat că presupusul atacator făcea parte din mişcarea extremistă cu mult timp înainte de alegerea lui Obama. „Ceea ce cred naţionaliştii albi este că Barack Obama le confirmă cele mai rele temeri cu privire la SUA şi anume că Guvernul se află în mîinile unor oameni pe care ei îi consideră străini rasei lor”, a precizat acesta. Site-urile de Internet americane de extremă-dreapta şi-au făcut cunoscut entuziasmul faţă de acţiunea atribuită lui James Von Brunn, pe care un comentator l-a numit „adevărat erou american”.