Atacul de la sediul unui ziar din Paris, soldat cu zece morţi

Cel puţin zece persoane au fost ucise în atacul de astăzi de la sediul ziarului satiric francez Charlie Hebdo, a anunţat Parchetul din Paris, citat de Europe1 în pagina electronică. Sediul ziarului satiric Charlie Hebdo din Paris a fost vizat miercuri de un atac cu arme automate, comis de persoane mascate. Potrivit Parchetului, citat de postul Europe1, atacul s-a soldat cu cel puţin zece morţi, după ce Primăria din Paris anunţase anterior că şase persoane au fost grav rănite. De asemenea, un poliţist ar fi fost atins de focuri de armă. Martorii au declarat că doi bărbaţi mascaţi au intrat în clădire în jurul orei locale 11.30 (12.30, ora României), strigând "Allah Akbar" şi "Profetul a fost răzbunat". Numeroase focuri de armă s-au auzit, iar mai mulţi jurnalişti au reuşit să se refugieze pe acoperişul clădirii. Martin Boudot, jurnalist la o societate de producţie cu sediul în acelaşi imobil, făcea parte din acest grup. "Tocmai am coborât, pentru că poliţia a securizat clădirea", a declarat el pentru Europe1. "Pompierii acordă primele îngrijiri. Sunt mai multe victime în sediul Charlie Hebdo. (Atacatorii) au mers direct în sediu şi au deschis focul. Am fost nevoiţi să ne refugiem pe acoperiş. Am văzut două persoane cu cagule negre, care la ieşire au strigat Allah Akbar, arătând spre cer, şi care au tras asupra poliţiştilor postaţi în exterior", a adăugat el. "Au fugit cu o maşină neagră", a mai povestit Boudot. "Atacul a durat între cinci şi zece minute. A fost un adevărat carnagiu", a adăugat el, vizibil emoţionat.