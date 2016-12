Atacul lui Băsescu la Jobbik, antieuropean şi periculos

06:40:52 / 15 Martie 2014

NIMIC NOU SUB SOARE , ACEIASI COMUNISTI CU COPII LOR CONDUC ROMANIA .

SA NU AMESTECAM LUCRURILE MADAM CORINA CRETU LA FEL CUM AI AMESTECA CIORBA DE CARNE CU FASOLEA SCAZUTA SI SA LE MANINCI AMESTECATE SI NU PE RIND , CUM ESTE NORMAL , TOT ASA SI CU ACEST PARTID A PRESEDINTELUI JOBBIK , PAI SPUI DESTUL DE CLAR CA ACEASTA CAMPANIE ELECTORALA PE TERITORUL ROMANIEI INCURAJEAZA MAGHEARII CU DUBLA CETATENIE SA PARTICIPE LA ALEGERILE DIN UNGARIA PE MOTIV CA DECIZIILE DE LA BUDAPESTA POT INFLUIENTA SOARTA MAGHIARILOR DIN TRANSILVANIA , IN CE SENS POT INFLUIENTA SOARTA MAGHIARILOR IN ROMANIA ? IN SENSUL CA VOR AUTONOMIE MAGHIARA , DECI ESTE UN PARTID EXTREMIST SI ARE DREPTATE BASESCU CIND SPUNE , CA POATE FI EXPULZAT DIN ROMANIA , DACA NU RESPECTA LEGILE SI CONSTITUTIA ROMANIEI , ASTA ASA CA DACA PNL-ul A IESTI DIN CIRDASIA USELISTA SI ATI RAMAS SINGURI , IAR IN ACEST CONTEXT SA ALIPIT SI UNGURII DE VOI PESEDEILOR , ASTA NU INSEAMNA CA TREBUIE SA DATI PE TAVA ROMANIA UNGURILOR SI UN ALT ASPECT , BASESCU NU ARE DE CE SA-I RETRAGA LUI LAZSLO TOKES ORDINUL STEAUA ROMANIEI , PENTR-CA ACESTA A FOST SI VA RAMINE IN ISTORIA ROMANIEI UN EROU , DE LA EL SA INCEPUT REVOLUTIA DE LA TIMISOARA IMPOTRIVA DICTATURII COMUNISTE A LUI CEAUSESCU SI CEI DIN MAREA ADUNARE NATIONALA DIN CARE A FACUT PARTE SI DAN VOICULESCU SI ION ILIESCU SI TOTI CEI BATRINI , CARE LA ORA ACTUALA SINT IN FRUNTEA TARII SI CONDUC TARA SI PE CEI TINERI CA DUMNEATA INTR-UN PARTID TOTALITAR COMUNIST NUMIT SIMPLU PESEDE , DOAR CA L-AU IMPUSCAT PE CEAUSESCU IN REST ACEIASI COMUNISTI TRADATORI CU COPII LOR LA CIRMA ACESTEI TARI.